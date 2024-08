Polémica en París 2024: atleta es descalificada porque no logró bajar de peso y fue hospitalizada

Una gran controversia estalló en la lucha estilo libre cuando la atleta india Vinesh Phogat, quien se perfilaba como una fuerte candidata al oro, no pudo participaren los Juegos Olímpicos de París 2024.

El problema surgió cuando se descubrió que Phogat excedía el peso límite de su categoría. La atleta sobrepasaba los 50 kilos permitidos y tenía que bajar de peso rápidamente para competir en la final del miércoles. Según los informes internacionales, estaba dos kilos por encima del límite.

Frente a esta situación, Phogat, quien en la semifinal había derrotado a la campeona vigente Yui Susaki de Japón, tomó medidas extremas para alcanzar el peso requerido. En redes sociales se viralizaron imágenes de la atleta haciendo todo lo posible para perder esos kilos extras, con especulaciones de que ni siquiera durmió ni comió para lograrlo.

A pesar de sus esfuerzos, en el pesaje de este lunes, Vinesh Phogat registró 100 gramos por encima del límite permitido y quedó descalificada, perdiendo así la posibilidad de ganar medalla o recibir algún diploma. La maniobra extrema que realizó y el impacto de la noticia provocaron que la atleta perdiera el conocimiento y fuera trasladada de urgencia al hospital. Poco después se informó que estaba deshidratada y que actualmente está recibiendo tratamiento.

La organización de los Juegos Olímpicos indicó que la atleta excedía el límite de 50 kilos de su categoría. “A pesar de los mejores esfuerzos del equipo durante la noche, esta mañana pesó unos gramos más de 50 kg”, lamentó la Asociación Olímpica de la India (IOA) en un comunicado.

BREAKING : Vinesh Phogat has been hospitalised after she spent the whole night trying to lose weight to not get disqualified.

She risked her whole life just to get India that medal and some vultures are mocking her and celebrating her failure.

This is a clear Sabotage.

Time… pic.twitter.com/OTSYRkfZpw

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) August 7, 2024