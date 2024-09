Luis Suárez ha anunciado su despedida de la selección uruguaya

Luis Suárez, máximo goleador histórico de la selección uruguaya, ha revelado que este viernes disputará su último partido con la camiseta celeste en el enfrentamiento contra Paraguay por las Clasificatorias.

“Me hubiera encantado que se enteren por mí. El día viernes será mi último día con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, creo que es el momento indicado“, comentó Suárez en conferencia de prensa.

“Me voy con la tranquilidad de que hasta el viernes di todo por la selección. Lo máximo. No tengo nada que reprocharme”, agregó suárez, quien aclaró que no estará en la octava fecha, en la visita del seleccionado que dirige Marcelo Bielsa a Venezuela.

“Que me retire yo y no las lesiones o que me dejen de llamar. Eso a mí me reconforta mucho“, puntualizó el exjugador de Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y Nacional.

El “Pistolero”, de 37 años y actualmente en Inter Miami, ha disputado 142 partidos con la selección uruguaya, acumulando 69 goles y 39 asistencias. Ganó la Copa América en 2011 y participó en cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Uno de sus momentos más recordados ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando con un mano salvó un gol de Ghana en los cuartos de final. A pesar de ser expulsado, el equipo africano falló el penal, y Uruguay avanzó a las semifinales tras una dramática tanda de penales.

Luis Suárez jugará su último partido con Uruguay este viernes contra Paraguay, en la séptima fecha de las Clasificatorias. El encuentro se disputará a las 19:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Centenario de Montevideo.