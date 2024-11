Christiane Endler nominada al XI ideal femenino de la FIFA: pueden votar hinchas

Síntesis generada con OpenAI

Christiane Endler, arquera chilena del Olympique de Lyon, ha sido nominada al XI ideal femenino de los premios The Best de la FIFA. Aunque no está en las categorías de “mejor jugadora” ni “mejor arquera”, compite junto a otras porteras destacadas como Alyssa Naeher, Ann-Katrin Berger y Mary Earps. Los aficionados pueden votar en FIFA.com para elegir al XI ideal.

