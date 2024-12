¿Como el vino? Chile está entre las selecciones más viejas del mundo

La selección chilena está en un curioso top 3 a nivel mundial, ya que se ubica entre las selecciones más veteranas del mundo durante el año 2024.

En concreto, según el análisis realizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), de las 144 selecciones estudiadas, Chile se ubica en el tercer lugar, con una edad promedio de 29,53 años.

A nivel regional, sólo es superada por Perú, con 30,38 años, quien además es la selección más vieja del mundo.

En segundo lugar, está Irán, con un promedio de 29,75 años.

El análisis fue realizando viendo los datos de cada partido disputado por las selecciones. En ese sentido, por ejemplo, si consideramos el último partido de la selección comandada por Ricardo Gareca -que fue precisamente ante Perú- cinco de los 11 titulares tenían más de 30 años.

El resto del top 10 es completado por Kuwait con 29,34 años, Baréin (29,30), Omán (29,10), Corea del Sur (29,05), Colombia (29,02), Montenegro (28,94) y Eslovaquia (28,92).

Por otro lado, Islas Caimán asoma como el equipo más joven con un promedio de 23,05 años. Luego, están Puerto Rico (23,34), Chad (23,43) y Samoa (23,62).

New @CIES_Football Weekly Post ranks 1⃣4⃣4⃣ men’s national A-teams according to average age of line-ups fielded in 2024 👴 #Peru 🇵🇪 oldest overall ahead of #Iran 🇮🇷 & #Chile 🇨🇱 ❗️ #Montenegro 🇲🇪 oldest for Europe 🤠 Full data 👉 https://t.co/mjWuXG1W2w pic.twitter.com/r4prct8aM3

— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 4, 2024