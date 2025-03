“Las cosas siguieron igual o peor”: Tiane Endler rompe su silenció y ahonda en su retiro de La Roja

La arquera Christiane Endler profundizó en las razones de su retiro de la selección chilena, anunciada en octubre de 2023 antes de la final de los Juegos Panamericanos de Santiago. La jugadora del Olympique de Lyon explicó que la “carga emocional” y el desgaste por la constante lucha por mejores condiciones en la selección fueron determinantes para su decisión.

“Lamentablemente, me estaba afectando demasiado la situación de la selección. Era un problema importante. Mucha gente no sabe todo lo que hay detrás de estar en la selección, los viajes, los entrenamientos, los partidos, las condiciones en la que entrenas acá. Por eso es una carga importante”, sostuvo Endler.

Además, la futbolista destacó que “hay esta lucha detrás donde tienes que pelear por cada pasito. Muchas veces logras cosas, pero llega un presidente nuevo y hay que empezar de cero. Es muy desgastante. Te cansa, te agota”, comentó en entrevista con El Legado, del exarquero Marcelo Ramírez,

El punto de quiebre para la portera fue el episodio previo a la final panamericana, cuando Chile se quedó sin arqueras porque ni ella ni Antonia Canales contaban con el permiso de sus clubes para disputar el encuentro. “Fue muy lamentable porque no quería terminar así en la selección. Mucha gente dice que abandoné, que no jugué la final, que me retiré antes, y es mentira: no teníamos permiso para jugar. Y eso lo sabían la Federación y los entrenadores, y quisieron echarnos la culpa a nosotras“, explicó.

En este sentido, Endler apuntó contra el DT de La Roja, Luis Mena, cuestionando su falta de conocimiento sobre el reglamento del torneo. “No hubo consecuencias. Echaron al coordinador, pero si eres entrenador te tienes que saber las reglas del juego. No puedes confiar en una persona que te dice, ‘no, si podemos hacer un cambio (en la nómina), somos locales’. No, acá está el Comité Olímpico y las reglas están claras desde el principio”, declaró la arquera.

Asimismo, aseguró que el problema se pudo haber evitado con una mejor planificación: “El día que llegué a Chile, les pregunté qué íbamos a hacer. Les dije: ‘Yo no me puedo quedar (a la final), Antonia tampoco’. O no creían que íbamos a llegar a la final o pensaron que podían hacer lo que querían porque éramos locales“.

A más de un año de su retiro, Endler aseguró que algunas de las problemáticas en la selección siguen sin resolverse. “Me han contado compañeras luego de mi renuncia que las cosas siguieron igual o peor por mucho tiempo y que se tuvieron que poner firmes también ellas para cambiar”, indicó. También señaló que la selección continúa enfrentando limitaciones en la planificación de partidos y condiciones de viaje.

Pese a todo, Endler no descartó un eventual regreso a La Roja, aunque enfatizó que aún no ha visto intención de parte de la Federación para su retorno.

“Nunca voy a decir que no voy a volver a la selección, porque siempre ha sido lo que más me ha generado orgullo. Pero tampoco nunca he hablado con nadie de la selección, que yo haya visto un interés de que alguien realmente quiera proponer algo para que yo pueda volver”.