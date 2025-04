Alejandro Tabilo vuelve a vencer a Djokovic en Montecarlo y avanza a octavos

Alejandro Tabilo escribió otro capítulo memorable en su incipiente pero reveladora rivalidad con Novak Djokovic: la primera raqueta nacional, de 26 años y actual número 32 del ranking ATP, derrotó por segunda vez consecutiva al legendario serbio, esta vez en el prestigioso Masters 1000 de Montecarlo, con un contundente 6-3 y 6-4 en poco más de hora y media de juego. La victoria no solo lo proyecta a octavos de final, sino que consolida su particular dominio sobre el exnúmero uno mundial, a quien ya había vencido en Roma 2024.

El partido mostró a un Tabilo maduro y seguro sobre la arcilla. Tras ceder su servicio en el primer juego, el chileno reaccionó con una mezcla de potencia y precisión, recuperando el break inmediatamente y dominando los intercambios desde el fondo. Su juego agresivo pero controlado (16 winners y solo 16 errores no forzados) contrastó con la irregularidad de Djokovic, quien acumuló 29 errores y nunca encontró su ritmo.

Upset secured 🔒

Alejandro Tabilo defeats Djokovic for the second time in a row with a 6-3 6-4 victory at the #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/gWV7NdpYbg

