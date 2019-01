El emotivo discurso de Rami Malek al dedicar la victoria del Globo de Oro de 'Bohemian Rhapsody' a Freddie Mercury

“Gracias a Freddie Mercury por darme la alegría de mi vida. Te quiero, hombre hermoso”, dijo Malek.

También presentó sus respetos a los miembros de Queen, Roger Taylor y Brian May, quienes estuvieron en la audiencia para la ceremonia y se desempeñaron como asesores musicales y creativos de la película.

"A usted, Brian May, a usted, Roger Taylor, por garantizar que la autenticidad y la inclusión existan en la música, en el mundo y en todos nosotros".

Además de obtener el premio por Mejor actuación de un actor en una película - Drama, la película también ganó el premio a la mejor película.

"El poder de las películas es que nos une a todos", dijeron los productores ejecutivos Graham King y Jim Beach, ex gerente de Queen.

“Freddie Mercury y Queen lo hicieron con tanto éxito a través de su música y eso es lo que siempre quisimos lograr en los cines. Ver que la magia cobra vida y ver la increíble respuesta de esta película ha sido verdaderamente humillante para todos ".

Cabe destacar que en la noche no asistió el director Bryan Singer, quien fue despedido a solo unas pocas semanas de la película al ser acusado de supuestas ausencias en el set, además de un supuesto enfrentamiento a Malek.

Ni King ni Malek mencionaron a Singer en sus discursos de aceptación de premios.

Bohemian Rhapsody venció a la competencia de A Star Is Born , que se cree que es un premio para el premio al Mejor Drama, junto con Black Panther , If Beale Street Could Talk y BlackkKlansman de Spike Lee.