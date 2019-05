La patada por la espalda que recibió Arnold Schwarzenegger en su visita a Sudáfrica

El conocido actor Arnold Schwarzenegger sufrió una fuerte agresión por la espalda mientras se encontraba en Sudáfrica participando del festival de culturismo Arnold Classic Africa.

Un registro difundido a través de redes sociales muestra como el exgobernador de California recibió una patada voladora por la espalda, provocándole una caíd y generando la intervención de personal de seguridad, que detuvo al sujeto.

Tras la agresión, Schwarzenegger utilizó su cuenta de Twitter para abordar el confuso incidente. "Gracias por su preocupación, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que solo estaba bromeando por la multitud, lo que sucede mucho", señaló.

Eso sí, el actor comentó que "solo me di cuenta que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Solo me alegro que el idiota no interrumpió mi Snapchat", bromeó.