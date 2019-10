El descargo de una mujer de 87 años contra Piñera: “Cómo se le ocurre salir a una fiesta y dejar al pueblo ardiendo”

Definitivamente no para. Este sábado 19 de octubre, las manifestaciones iniciadas por los estudiantes mediante la “evasión masiva” se han intensificado. Cacerolazos, protestas y barricadas en varias regiones del país.

El Gobierno decretó el Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Esto en una jornada marcada por la salida de militares a las calles, con incursiones en Plaza Italia y Plaza de Maipú.

En ese contexto, un registro, en el que una mujer de 87 años es entrevistada por el noticiero de Mega se ha vuelto viral. ¿La razón? No se guardó nada y le mandó un recado al Presidente Sebastián Piñera.

“Es horroroso lo que ha pasado. Decirle al Presidente, cómo se le ocurre a un hombre, salir a una fiesta, por muy nieto que sea, y dejar al pueblo ardiendo. Nunca lo he visto“, comienza diciendo la mujer.

“La pena que me da, yo me fui de Chile para los tiempos de Pinochet, estuve muchos años afuera, y volver a este Chile otra vez, no es justo, para nada”, dice la octogenaria con la voz quebrada y recalcando además que “culpan a los estudiantes, y estos no son los estudiantes”.