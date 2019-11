Representante de la Defensoría de la Niñez desmiente versión del gobierno de Chile ante Comisión Interamericana de los DDHH

La respuesta que le dio la encargada de representar a la Defensoría de la Niñez en la Comisión Internacional de los DDHH, Patricia Muñoz, a la postura del gobierno de Chile, no quedó exenta de polémicas. Muñoz fue enfática en decir que el Estado chileno no dice la verdad, tras la postura dada a conocer en la voz del representante chileno, Mijaíl Bonito, en la reunión realizada en Quito, Ecuador.

El asesor del ministerio de Hacienda se refirió a la situación que atraviesa Chile desde el estallido social, y en su exposición no hizo ninguna referencia a situaciones que han violentado los DDHH, generando la respuesta de Patricia Muñoz.

“Señora presidenta, señores comisionados, el embajador no tiene la razón, lo que dice el Estado de Chile no es la verdad. Los balines de gomas se usan no en hechos violentos, no como reacción activa, si no que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial”. De esta forma inició su discurso Patricia Muñoz.

Además agregó: “Lamento profundamente que el Estado de mi país permita sostener ante esta comisión situación que no se condicen con la realidad de niños, niñas y adolescentes en Chile. Menos me parece razonable que el Estado de Chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto a los DDHH de todas las víctimas (...) que tienen nombre y apellido”.

Finalmente entregó una reflexión personal sobre las declaraciones de Mijaíl Bonito. “Lamento la exposición que esta delegación hace al presidente Piñera ante un organismo internacional al sostener información que no se condice con la realidad”.

Mira aquí la intervención de Muñoz

Video vía Twitter @vagoilustrado