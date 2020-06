El tenso diálogo que protagonizó Bachelet en Suiza: fue emplazada por situación de presos mapuche en Chile

La expresidenta Michelle Bachelet fue interceptada en la vía pública por una mujer que la grabó y la interpeló en su rol de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la situación que viven hoy los presos mapuche en Chile. La mujer, identificada como Giovanna Tafilo, compartió el registro en su cuenta de Facebook.

Al instante de ser abordada, Bachelet argumentó que iba apurada a una reunión y que no podía quedarse dialogando ni ser acompañada, como sugiere la mujer. Sin embargo, con el correr de los minutos, la exmandataria terminó respondiendo ante los emplazamientos que le estaban realizando.

"Sé que no hay justicia igual para los mapuche que para el resto. Lo he visto en todas partes del mundo: con los pueblos del mundo generalmente hay mucho prejuicio", dijo Bachelet. "Pero usted puede hacer más", le exigió la mujer. "Voy a tratar de hacer más. Puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidan que libere a los presos, porque no está en mis manos", respondió la ex jefa de Gobierno.

Consultada por el estado de los presos mapuche en Chile, Bachelet aseguró que desconoce que algunos de los comuneros se encuentran realizando una huelga de hambre en la Cárcel de Angol. "Cuando tengo tiempo, me meto a El Mercurio y a otros diarios chilenos y no sale nada de esto. Tengo pocos instantes para poder enterarme", argumentó.

Bachelet explicó que desde la ONU le han insistido en no inmiscuirse en profundidad en los temas que afectan a Chile, para no perder el objetivo de su cargo.

De todas formas la expresidenta de Chile aseguró que igual revisará la situación pero advirtió: "Los únicos que pueden liberar es la Justicia, ni siquiera los gobiernos. Puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidas que libere a los presos, porque no puedo”, sentenció.

Video vía Facebook: Giovanna Tafilo