INDH desmiente a José Antonio Kast y reitera que funcionarios del organismo no fueron testigos del asesinato de Denisse Cortés

El candidato presidencial José Antonio Kast nuevamente se vio envuelto en una polémica por difundir una fake news. En medio del debate presidencial televisivo emitido durante la noche de este lunes, el líder del Partido Republicano manifestó que funcionarios del INDH fueron testigos de la muerte de Denisse Cortés en las protestas en favor del pueblo mapuche y “no hicieron nada”.



Video vía Twitter @latercera

Durante esta jornada, el INDH comentó a través de su cuenta de Twitter que “ante las declaraciones de José Antonio Kast, nos vemos en la obligación de reiterar que funcionarios del INDH no fueron testigos de los hechos que derivaron en el fallecimiento de Denisse Cortés. Las fotos que circulan en redes sociales no corresponden a observadores del INDH”.

🔴Ante las declaraciones de José Antonio Kast, nos vemos en la obligación de reiterar que funcionarios del INDH no fueron testigos de los hechos que derivaron en el fallecimiento de Denise Cortés. Las fotos que circulan en redes sociales no corresponden a observadores del INDH. — INDH Chile (@inddhh) October 12, 2021

Pero eso no fue todo, ya que dentro de sus propuestas, Kast planteó cerrar el INDH “porque claramente no están cumpliendo con sus fines. Los derechos humanos son de todas las personas”. Además agregó que “durante el 18 de octubre y posteriores se le asignaron más recursos para controlar nada más que a los Carabineros y no a los violentistas. Los derechos humanos también corren para los Carabineros de Chile”.