Boric respalda al Banco Central y aclara que “no valido las críticas destempladas” de algunos parlamentarios de oposición

El diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le dio un espaldarazo al Banco Central, a pesar de las diversas críticas que ha sumado el organismo independiente luego de las importantes alzas en tasas de créditos. El parlamentario respaldó las funciones del ente, como también la labor realizada por su presidente, Mario Mercel.



Video vía Twitter @RadioDuna

En el debate presidencial de la Archi, Boric comentó que “hay un viejo dicho gringo que dice ‘si no esta roto no lo arregles’ y en el caso del Banco Central me parece que ha cumplido de manera adecuada su función que es controlar la inflación, por lo tanto vamos a respetar no solamente la autonomía del BC, sino los lineamientos que en ese marco emanen de la Convención Constitucional”.

Además agregó que “confío plenamente en la capacidad técnica del BC, creo que eventualmente podríamos tener una discusión de si es que podría tener otras facultades como en temas de empleo como sucede por ejemplo en Inglaterra. Pero no valido las críticas destempladas que se le han hecho por parte de unos colegas al presidente del BC que está cumpliendo su labor”.