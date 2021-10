Ex fiscal nacional Sabas Chahuán: “No creo que Jorge Abbott sea el gran corrupto, pero ha cometido errores”

El Ministerio Público atraviesa por una crisis de confiabilidad que se ha acentuado en los últimos años luego de las blandas sentencias en contra de políticos y empresarios que se han visto involucrados en distintos delitos. Uno de los principales blancos de críticas ha sido el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien según su antecesor en el cargo, Sabas Chahuán, ha cometido importantes errores.



Video vía Twitter @CNNChile

“Hay ciertos comentarios, ciertos dichos de Abbott que me parecen muy desafortunados. No creo que Abbott sea el Conde Dooku de la impunidad. Ahora, que ha tenido desaciertos grandes en cuanto a comentarios, obvio, yo he estado en una cuenta pública cuando dijo que los fiscales tenían que tener cuidado con afectar la voluntad popular al investigar parlamentarios”, dijo Chahuán en entrevista en Tolerancia Cero de CNN Chile.

Además agregó que “yo en ese momento pensé que estaba cometiendo un error, cuando escuché la frase. Los fiscales tienen que investigar lo que tienen que investigar. Si la soberanía popular se afecta, mala suerte, para qué cometen delitos o para qué se involucran. Entonces creo que eso es un error. No creo que Abbott sea el gran corrupto, pero de que ha cometido errores, ha cometido errores”.

Chahuán cree que los cuestionamientos apuntan a Abbott más que al Ministerio Público y lo ejemplificó con la labor de una fiscal que permitió que le devolvieran la casa a una mujer anciana que había sido víctima de una estafa.