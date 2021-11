La lectura de 1300 páginas del diputado Naranjo en la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera para dilatar la votación

Se dio por iniciada la defensa de la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera en la Cámara de Diputados. El escándalo revelado por los Pandora Papers donde se dieron a conocer los detalles de la venta de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes por parte del Mandatario a su amigo personal, Carlos Alberto Delano, impulsaron este recurso impulsado por la oposición.

El diputado encargado de realizar la defensa de la acusación es Jaime Naranjo (PS). Se espera que el discurso del parlamentario se extienda hasta pasada la medianoche con el objetivo de esperar el voto de Giorgio Jackson quien se encuentra en cuarentena hasta las 23:59 horas de hoy.

Es por esto que Naranjo tiene un discurso que se extiende por 1300 páginas. Con la clara intención de querer hacer tiempo, el parlamentario socialista quiso suspender su discurso al asegurar que no había marcado presente en la sesión, comentando que “yo prefiero parar hasta que me solucionen este problema (...) No puedo seguir hablando mientras no aparezca presente”.

Finalmente el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, indicó que no existía ningún problema y que podía continuar su discurso, situación a la que accedió Naranjo.



Video vía Twitter @FpvrPrensa

Para que se apruebe la acusación constitucional contra el Presidente Piñera tienen que haber 78 votos. Dado a que los diputados de oposición Pepe Auth, Pablo Lorenzini, Carlos Jarpa, Pedro Velásquez y Gabriel Boric quien estará ausente por caso de covid-19, no votarán a favor, la participación de Giorgio Jackson se vuelve fundamental para aprobar la acusación.