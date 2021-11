Mañalich y la baja de Boric: “Tuvo la suerte de enfermarse de COVID para quedarse callado uno días (...) hasta Provoste pudo haberle ganado”

El candidato a senador por la Región Metropolitana y exministro de Salud en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, nuevamente quedó en el centro de la polémica. Muy fiel a su particular estilo, el exsecretario de Estado tuvo una peculiar frase respecto a la que ha sido para él, una importante baja de Gabriel Boric en la carrera presidencial.

“Creo que él (Boric) ha dado claras muestras en su historia de no poder aprobar un examen de graduación; los errores que ha cometido durante la campaña, que yo creo que son uno de los principales motivos por los cuales la derecha ha capitalizado. Tú decías antes que éste sería el primer error no forzado de la campaña de Kast, los errores no forzados de Boric son todos los días, o sea, tuvo la suerte de enfermarse de COVID –perdón que lo diga de esa manera siendo médico– para quedarse callado uno días y hacer un reposo porque si seguía en esa cosa no tenía a dónde llegar, hasta Provoste podría haberle ganado”, dijo en entrevista en Tolerancia Cero de CNN Chile.



Video vía Twitter @CNNChile

Además agregó que “cuando se produjo la noche de los cuchillos largos y se iba avanzar a un gran pacto de la centro izquierda desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, el candidato (Daniel) Jadue dijo no, veto, cuchillo, con el PPD y la DC no, veto. Él dijo’ voy a estar vigilando y voy hacer que su cumpla el programa’. Por eso la imagen del títere que yo creo que es el techo de Boric en la segunda vuelta, el anticomunismo en Chile. Boric tuvo una votación importante en la primera vuelta por el voto anticomunista que se cruzó.”