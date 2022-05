Senador Huenchumilla critica al gobierno por gestión sobre la violencia en la zona sur: “Yo no he visto que estemos en una cosa diferente”

Justo cuando se acercaban puentes entre la DC y el Gobierno, el senador Francisco Huenchumilla salió a criticar la gestión del Ejecutivo respecto a la ola de violencia desatada en la zona sur del país, específicamente en la región del Biobío y La Araucanía. El dirigente democratacristiano cree que lo realizado por el gobierno no se diferencia a lo realizado por las gestiones anteriores.

“Cuál es la diferencia de este plan vivir sustantivamente respecto a otros planes. Cuál es la diferencia entre esta posibilidad de diálogo y otros diálogos que han habido en el pasado. A mi me parece que es más de lo mismo”, comentó Huenchumilla en entrevista con CNN Chile.

Además agregó que “este es un gobierno nuevo, una generación distinta. Yo no he visto que sustantivamente estemos en una cosa diferente. Además, este conflicto ya salió de la esfera regional, de los gobernadores, los delegados presidenciales, los ministerios. Este conflicto está instalado en La Moneda, ya no valen los interlocutores regionales, es el Presidente el que tiene que buscar un acuerdo político con las forestales. Las forestales tienen la palabra, el Presidente tiene la palabra, eso es lo que hay al fondo del tema”.

“Es bueno separar la paja del trigo, porque aquí se mete todo en un mismo saco. El narcotráfico, el crimen organizado, el robo de maderas y el mundo mapuche. Quien es el que tiene que dar la respuesta de hacer esa diferencia de qué es qué, son los servicios de inteligencia. Esos son los organismos profesionales que el Estado da para buscar información respecto a estos temas y esos servicios no existen en La Araucanía”, añadió.

Finalmente manifestó que “nadie me puede decir qué hay detrás de lo que pasó, quién fue el que hizo esta emboscada de la que se habla. A quién le pregunto como Estado. No se lo voy a preguntar a los diputados, ni a los senadores, ni a los delegados, hay que preguntarle a los organismos especializados y esos organismos no tienen respuesta”.



Créditos: CNN Chile