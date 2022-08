Se investiga el origen: aparece gigantesco socavón en la Minera Alcaparrosa ubicada en Tierra Amarilla

Un enorme socavón de alrededor de 25 metros de diámetro, apareció al interior de la Minera Alcaparrosa, en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama. De momento se desconoce el origen de este hallazgo y se encuentran equipos especializados revisando el lugar.

Tras lo ocurrido, el alcalde Cristóbal Zúñiga manifestó a medios locales que “estamos rodeados de asentamientos mineros y trabajos subterráneos y siempre hemos tenido la preocupación de si se podía generar una situación de este tipo (…) Nosotros solicitamos que se pueda esclarecer cuál es el motivo y por qué se produjo este evento, cuáles son las razones, si es que el derrumbe es producto de la actividad minera que por debajo o si es que se trata de otra naturaleza”.

Con la aparición del socavón, se suspendió toda actividad en la zona cercana del lugar, donde además se activaron protocolos de seguridad. La Secretaría Ministerial de Minería dispuso de equipos que están colaborando con el municipio de Tierra Amarilla.

El doctor en minería, Rodolfo Cabezas, habló con Futuro 360 sobre esta situación, indicando que “los primeros antecedentes que tenemos indican que es consecuencia de la actividad minera“.

Agregando que “nosotros, cuando hacemos minería y excavaciones, diseñamos para que esto no ocurra, entonces no es un proceso que se ve frecuentemente. Lo principal es entender que esto es una actividad que en general sí está bastante bien controlada y, por lo tanto, hay muchas excavaciones que no tienen este tipo de problema. Y lamentablemente, en esta ocasión si hubo uno fue probablemente por algún error de diseño o error de ejecución. Ocasionalmente también puede haber algunas variables que lo apuran o que lo complican aún más, por ejemplo, la presencia de agua o nieve”.



Video vía Twitter @ReportSurAustra