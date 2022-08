"Es una grosería": creadores de la franja del "No" fustigan uso de esta campaña a favor del Rechazo

"Hace 35 años dijimos que No, para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que No, para tener la Constitución que Chile merece. Votamos Rechazo para tomar el camino de una Constitución que nos una". Así parte un video de la campaña "Una que nos una", protagonizado por Javiera Parada, Ximena Rincón y Felipe Harboe, de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Esto provocó la reacción de los creadores de la histórica franja del "No" de 1988.

Ignacio Agüero, Jaime de Aguirre, Juan E. Forch, Eugenio García, Eduardo y Eugenio Tironi y Juan Gabriel Valdés, cuestionaron el "guiño" de la franja del Rechazo, a través de una carta enviada a El Mercurio en la que señalaron que "como personas que participamos en la creación de la Franja del No de 1988, nos violenta su uso a favor del Rechazo".

"Ante el próximo plebiscito, cada cual es libre de elegir una opción y de persuadir a su favor: son parte de los derechos que conquistamos con el triunfo de la democracia. Pero igualar lo que está en juego este 4 de septiembre con la gesta del No, es francamente una grosería", expresaron.

Los creadores de la emblemática franja manifestaron que también es una grosería "manipular eventos y símbolos que son fuente de orgullo y cohesión de todas las fuerzas democráticas".

"Si lo que se busca es unir, este no es el camino", sentenciaron.