Gonzalo de la Carrera es desmentido en televisión luego de acusar fake news en su contra

Gonzalo de la Carrera se queda cada vez más solo luego de la agresión al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda. En esta jornada, el diputado parlamentario fue desmentido en televisión luego de acusar una fake news en su contra.

De la Carrera habló en el matinal ‘Contigo” de Chilevisión para referirse sobre el golpe de puño que le propinó a un compañero en el Congreso. En ese contexto, se le consultó por un tweet en su cuenta de Twitter que decía “muchas gracias por el apoyo. Anoche no dormí. He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chile Vamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc y la gente se dio cuenta que fue un tongo. Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video de la prueba”.

Cuando se le preguntó por este tweet, el diputado acusó a la periodista de estar difundiendo una fake news, porque según él, ese posteo era de una cuenta parodia. Ahí fue cuando chequearon la veracidad de este posteo y quedó en evidencia que era de su cuenta verificada. Posteriormente, De la Carrera borró el tweet, debido a que algunos de los diputados que nombró jamás manifestaron apoyarlo, de hecho, condenaron la acción del republicano.

Luego de ser verificada la información, el parlamentario republicano manifestó que "por qué tenemos que los hombres sentirnos matoneado por hombres, y sentirnos ahora matoneados por algún tipo de mujeres, por qué".





Video vía Twitter @hernan_sr