Previo a término del paro: persona grabó a camioneros que obstruían ruta y carabinero lo multó

El médico Marco Hernández grabó el miércoles pasado a camioneros que obstruían una ruta desde Alto Hospicio hacia Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, en el marco del paro que mantenían los transportistas -y que ya concluyó tras llegar a un acuerdo con el Gobierno-. La escena -viralizada en redes sociales- terminó con un carabinero multando a Hernández.

El funcionario de salud iba en su vehículo cuando grabó a los camioneros, quienes colocaron conos en medio de la ruta. Esto, al frente de un retén de Carabineros. "¿Por qué están obstruyendo el tránsito?", preguntó Hernández a uno de los transportistas. “Nadie está obstruyendo el tránsito, amigo. Es para que pase despacio”, respondió el otro sujeto, identificado como Eduardo Miranda.

Miranda alertó al funcionario de Carabineros presente en el lugar que estaban siendo grabados. Acto seguido, el efectivo policial se acercó al vehículo de Hernández y le pidió su licencia de conducir.

"No puede ir manipulando el teléfono celular conduciendo", dijo el carabinero. "Pero estoy detenido", respondió el médico. El efectivo policial replicó y apuntó a una nueva modificación de la Ley de Tránsito. "Lo voy a dejar citado al Juzgado de Policía Local", añadió.

Posteriormente, ya bajo del vehículo, Hernández continuó grabando y recibió amenazas de un camionero para apagar el celular. Todo esto frente al funcionario de Carabineros.

Versión de Carabineros

El comandante de Carabineros Manuel Guzmán, prefecto (s) de la Prefectura de Iquique, indicó el viernes a Radio Bío Bío que “el día de ayer (jueves 24 de noviembre) como mando de repartición, tomamos conocimiento de una infracción al tránsito que se le cursó en la ruta a un conductor que manipulaba su teléfono celular. El cual fue notificado e informado del hecho al Juzgado de Policía Local”.

“A raíz de esto y de los diversos videos que se están viralizando en redes sociales, se dispuso una investigación administrativa interna para poder esclarecer los hechos”, añadió.

"Accionar penoso"

El médico Marco Hernández señaló el viernes a Radio ADN que “el accionar del carabinero es penoso, es lamentable que algunos funcionarios empañen a toda una institución que le ha costado recuperar la confianza de la gente.







"Es un sargento primero por lo que consta en el parte, que se supone es una persona instruida y que debiese actuar con cierta ética y sentido común, me sentí súper vulnerable", agregó.

“Siento que Carabineros avaló el delito de la detención del libre tránsito, porque no hizo nada. Carabineros no permitió el libre tránsito, no hizo nada contra ello. Acá Carabineros avalo y permitió una detención por fuera de la ley”, complementó.

A su vez, anunció acciones legales contra el camionero Eduardo Miranda y Carabineros.