Tiktoker mexicana califica negativamente estadía en Santiago y Valparaíso: "Las calles están sucias, vacías, y hay mucha gente que vive en la calle"

La tiktoker mexicana Jeniffer Rioja, quien se encuentra de vacaciones en Chile junto a su esposa, se ganó el repudio de algunos chilenos en la red social del scroll infinito, tras una serie de críticas al estado de las ciudades de Santiago y Valparaíso.

Primero lanzó dardos hacia la capital. “Hemos visto un montón de restaurantes peruanos, y es como ‘Ok, pero dónde está la comida de Chile’. Las calles están sucias, están vacías, y hay mucha gente que vive en la calle, y esto es complicado cuando vamos a visitar un lugar, sobre todo como mujeres, no nos sentimos seguras”, indicó.

“En general encuentro que Santiago es caro, es decir, para lo que es no encuentras opciones de comida barata. Inclusive Perú tenía muchas más opciones”, agregó.

Tampoco le gustaron los grafitis y rayados de la ciudad. “Cuando piensas que están en Europa, pero te acuerdas que están en Santiago de Chile”, comentó en uno de los videos subidos a TikTok.

Sobre Valparaíso, igualmente mostrando su desprecio hacia los rayados, ya que la red social lo permite, utilizó el clásico audio: “Está horrible”.

“A mí no me gustan los lugares que tienen este tipo de grafitis. Hay gente que dice que es una forma de expresión, pero para mí, arte no es”, expresó.