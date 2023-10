Autor de ‘Escribir es escuchar’: Rodolfo Walsh “en ficción y periodismo cuestionaba la escritura”

Este libro es una recopilación de textos desarrollados por el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh durante su trabajo como reportero en Chile para la revista Panorama entre los años 1970 y 1971. El autor es conocido por su libro Operación Masacre y se destaca por combinar elementos literarios con hechos reales. Reyes explica que “Escribir es escuchar” retrata el interés de Walsh en contar historias que lleguen a un amplio público, poniendo especial atención en los acontecimientos callejeros y la realidad cotidiana. Además, se resalta su militancia política y su deseo de ir más allá de la mera información en su periodismo. El libro también ofrece la perspectiva del periodista argentino en relación con la historia de Chile y los eventos políticos que tuvieron lugar en ese momento.

-¿Por qué Rodolfo Walsh? ¿Por qué reunir estos textos en este libro?

-La verdad todo parte muy de como un fanático de Walsh, o sea es un autor para mí fundamental por muchos motivos, entonces al conocer estos textos que tenían que ver sobre Chile porque él trabajaba en una revista que era la revista Panorama y como enviado viene a reportar en la Unidad Popular entonces encontrarme esos textos de él, pensé que eran un momento importante de Chile, viene a la nacionalización del cobre, por ejemplo, entonces eso me pareció que que contextualizándolo a lo que tenía que ver con el con él, con la historia de Chile y ese momento en particular me pareció muy interesante reunir eso como como como libro porque esos textos estaban dispersos.

-Me interesa que me cuentes también sobre este interés tuyo y por qué es importante reflexionar sobre la escritura de Rodolfo Walsh?

Principalmente tenía que ver con que claro, él es conocido por un libro que hace a finales de los años 50 que es Operación Masacre ,que es un libro que anterior a Sangre fría, por ejemplo, de Truman Capote, que se suele poner como un referente dentro de este periodismo con elementos literarios, tanto en construcción a partir de un hecho real desarrollar con ciertas herramientas de la literatura, esa crónica digamos esa historia y él tiene mucho de eso en ese libro precursor de alguna manera, por supuesto que es a la siga de otras personas que también venían cultivando esos mucho tiempo pero se suele situar o como punto de inflexión poner como ejemplo siempre a Sangre fría de Capote pero bueno, el de Walsh es de varios años anteriores.

Revisa la entrevista completa a continuación: