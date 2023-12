Teodora Inostroza, autora de “Faramalla”: “Cuando tú atiendes a un cliente, estás haciendo poesía”

Crónica, novela, cuento, se mezclan en el libro Faramalla (Kindberg, 2023), el primer libro de Teodora Inostroza, obra que con una narración íntima e irónica, nos adentra en una ocupación pública.

El trabajo sexual, la pobreza, la discriminación son abordadas por Inostroza sin disfrazar el mundo que habita y retrata con su escritura.

En esta entrevista la autora explicó que el libro “nació porque hace rato tenía una pulsión por escribir cosas acerca de mi trabajo”.

“Yo escribía principalmente cuentos pero después pasó que en el taller de Cristóbal Gaete vio algo en mí como cronista y me dijo que podía escribir crónicas en vez cuentos, en ese momento yo no tenía idea de lo que era una crónica, soy una escritora en pañales, prácticamente no cacho nada, soy una lectora pero escritora siento que todavía no”, agregó.

Por Faramalla obtuvo una mención honrosa en el premio Bolaño 2021, año en el que también ganó una beca de Creación del Fondo del Libro y la Lectura.

“Me fui introduciendo en el mundo de las crónicas y me fui dando cuenta que tenía más sentido en mi universo que escribir un cuento y cuando se abrió el concurso Roberto Bolaño realmente lo hice por la plata”, expresó.

Revisa la entrevista completa a continuación: