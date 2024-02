Reforma de pensiones: fórmula del 3 y 3 genera debate por alusión del gobierno a expresidente Piñera

Reforma de pensiones: fórmula del 3 y 3 genera intenso debate por alusión del gobierno a expresidente Piñera

Intenso, como era de esperarse, se prevé el debate en torno a la reforma de pensiones a partir de marzo. Pero el ingrediente adicional que se agregó es la mención por parte de la ministra vocera, Camila Vallejo, a la figura del expresidente Piñera y su reforma previsional de marzo de 2021 que planteaba una fórmula de 3 y 3 para la cotización adicional. Desde la derecha calificaron la intervención de la ministra como un aprovechamiento político. La secretaria de estado respondió que el punto central de sus palabras fue buscar voluntad de acuerdo. Más aún, desde sectores de ChileVamos se planteó que Piñera habría sostenido en agosto pasado que el contexto era muy distinto y su opinión era que el 6% adicional fuera en su totalidad a las cuentas individuales.

Indignación por fallo de juez Daniel Urrutia que autorizó a reos peligrosos uso de videollamadas

El ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó el fallo del juez del Sétimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien autorizó a 4 peligrosos reos, encerrados en la cárcel de alta seguridad y vinculados al Tren de Aragua, para que pudieran hacer videollamadas desde su encierro. Según informó Meganoticias, la situación se produjo por la autorización del magistrado que fue cuestionada por Gendarmería, por representar un peligro para la sociedad y los gendarmes. Sin embargo, el juez Urrutia habría ratificado su resolución, lo que derivó en un requerimiento de gendarmería a la Corte de Apelaciones, que suspendió la medida y dio un plazo de dos días al Juez para que remita los antecedentes que justificaron la decisión.

Chile cae en ranking sobre el estado de la democracia

En el más reciente informe sobre el estado de la democracia mundial, que hace el semanario inglés The Economist, Chile pasó de ser una “democracia plena” a ser una “democracia defectuosa”. El sondeo evalúa a 165 Estados independientes utilizando una escala de cero a 10.

En los aspectos evaluados Chile obtuvo una puntuación de 9,58 en proceso electoral y pluralismo, 8,21 en funcionamiento del gobierno, 6,11 en participación política, 6,88 en cultura política y 9,12 en libertades civiles.

Dentro de la región, Uruguay lidera con la calificación más alta de 8,66, seguido de Costa Rica con 8,29, mientras que Trinidad y Tobago, Jamaica y Panamá se sitúan por debajo. Por otro lado, El Salvador experimentó el mayor descenso en la región debido a “un gobierno cada vez más autoritario y al intento de reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele”.

Finalmente no habrá “vehículos supremos”: Corte Suprema echa para atrás compra de autos Lexus

Luego de la polémica generada por la renovación de la flota de vehículos de los magistrados de la Corte Suprema con autos de alta gama de la marca Lexus avaluados en más de 50 millones cada uno, el pleno del máximo tribunal decidió echar pie atrás a la compra. Más aun, se echó atrás la renovación de la flota de autos de los magistrados asegurando que (cito textual) “Este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país “. Desde el gobierno señalaron que se trata de una decisión razonable. La compra de los 22 autos Lexus, avaluada en más de mil 200 millones de pesos, había generado intensas críticas desde el mundo político y sobre todo desde el gobierno.

Restitución del “rol de Primera Dama” toma fuerza en Chile Vamos

La ministra vocera, Camila Vallejo, entró en la polémica por la restitución del rol de Primea Dama que ha sido propuesto por parlamentarias de RN, al ser consultada por la propuesta. La vocera dijo que “las prioridades, al menos las del Gobierno, están puestas en las prioridades ciudadanas”. Sin embargo, la discusión en torno al tema ha ido tomando fuerza y hasta la propia Irina Karamanos, ex pareja del presidente Boric que eliminó el rol de Primera Dama y la Coordinación Sociocultural de La Moneda, calificó la propuesta como “Un estilo oportunista el antojo de poner este tema a días de la tragedia” en referencia a la muerte del ex presidente Piñera. La diputada Ximena Ossandón (RN) dijo “queremos que la institucionalidad exista como lo hacía, queremos que haya la libertad de poder asumir esta responsabilidad, o no, pero que no se destruya como lo hizo la que era la pareja del Presidente Boric. Me parece que no es justo”. Así, este debate escala frente al inicio de la actividad legislativa en marzo.

Venezuela expulsa a representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la representación en Venezuela del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de “bufete particular” de “golpistas y terroristas”. La decisión incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría. Este anuncio es seguido con mucha preocupación por el Alto Comisionado y se suma a la detención de la activista venezolana por los Derechos Humanos Rocío San Miguel, que ha sido crítica del presidente Maduro, por lo que fue acusada de terrorismo.

La Oficina de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición.

Donald Trump enfrenta juicio penal por comprar silencio de actriz porno con dineros de campaña

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se convertirá en el primer expresidente de ese país en enfrentar un juicio penal. Para este 25 de marzo está previsto que comience la selección del jurado por un caso de pagos para comprar el silencio de una actriz porno con dineros de su campaña.

Trump aseguró en su red social Truth que el caso nunca se habría presentado si no fuera él quien se está presentando como candidato a presidente de Estados Unidos, utilizando así una estrategia clásica en él, en la que se victimiza ante supuestas fuerzas poderosas que buscan sacarlo de carrera. Pese a los 91 cargos penales que pesan en su contra en diversos casos judiciales, su popularidad sigue en aumento y las encuestas lo dan como favorito ante un posible duelo con Joe Biden por el sillón presidencial en noviembre próximo.

Grecia es el primer país católico ortodoxo en aprobar el matrimonio igualitario

El Parlamento de Grecia aprobó el matrimonio homosexual y la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Con esto, Grecia se convierte a ese país ortodoxo en tener una legislación de esta naturaleza. Pese a que la medida fue impulsada por un gobierno conservador y que la influyente iglesia ortodoxa estaba en contra.

