Caso Putre: Ejército releva a seis oficiales y fiscalía considera autopsia bajo protocolo Minnesota

El Ejército informó que relevó a otros seis uniformados que participaron de la instrucción militar en Putre y que terminó con el conscripto Franco Vargas muerto y otros soldados con infecciones respiratorias. Según un comunicado, estos nuevos relevos son de un oficial comandante y 5 suboficiales. La decisión, al igual que la anterior en que se había apartado ya a dos oficiales, consiste en separarlos de sus cargos actuales, pero continuando en las filas del ejército mientras dure la investigación. Por otro lado, según informó El Mostrador, la fiscalía de Arica abrió este lunes una investigación tras la denuncia del INDH, y está evaluando la aplicación de una segunda autopsia al cuerpo de Franco Vargas, esta vez bajo el protocolo de Minnesota, que se aplica a muertes ocurridas a manos de agentes del Estado.

Héctor Llaitul: 23 años de cárcel efectiva para líder de la CAM

En un tenso ambiente en la Araucanía, anticipado por organizaciones locales y parlamentarios de la zona, se dio a conocer, de manera telemática, la condena a 23 años que decretó el tribunal oral en lo penal de Temuco. Tras esto, desde diversos sectores manifestaron su satisfacción con la condena. Fue el caso del delegado presidencial, José Montalva, quien valoró que el tribunal acogiera las pretensiones de la autoridad, sobre todo en lo relativo a la ley de seguridad del estado.

Gas Industrial: Indura niega acusaciones de colusión



Un rechazo transversal provocó la acusaicón de la Fiscalía Nacional Económica al denominado Cartel del Gas, que habría operado entre los años 2019 y 2021 entre las empresas Indura y Linde. El empresariado lo condenó a través de Ricardo Mewes, presidente de la CPC. La acusación es que ambas empresas, a través de sus ex gerentes generales, se habían puesto de acuerdo en un pacto de no agresión, para dividirse el mercado del gas de uso industrial y en medicina, afectando a industrias, mineras y hospitales, entre otros. Linde actuó una vez conocida la investigación y activó el mecanismo de delación compensada. Mientras que Indura ha negado los cargos y por el contrario señala que de acuerdo a sus investigaciones internas y externas, no arrojaron un mercado con vicios de colusión.

Ley corta isapres: hoy se vive jornada clave y gobierno cree que ha habido avance, pese a que aún no se votan indicaciones

A partir del lunes 13 de mayo, las Isapres deben dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por los cobros irregulares a partir de la mala utilización de la tabla de factores. Claro, el plazo que extendió el máximo tribunal llega hasta el domingo 12. En el gobierno confían en que ha habido un avance en las negociaciones para la tramitación del proyecto. Sin embargo, las cosas se han ido enredando, aunque aún hay tiempo. Ayer la comisión mixta debía votar las indicaciones del ejecutivo, pero se pospuso para hoy, porque se suspendió la comisión para que el gobierno y la derecha negociaran y alcanzaran acuerdo. El proyecto debe ser votado en la comisión, luego en la sala y volver a la Cámara para su despacho final. El tiempo corre en contra.

Nuevo portazo: Segunda Sala del TC declara inadmisible requerimiento presentado por el General Yáñez

Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró inadmisible el nuevo requerimiento presentado por el General Yáñez, que buscaba suspender su formalización. Este es el segundo revés que sufre Yáñez por parte del Tribunal, ya que en abril había presentado un recurso de amparo para dejar sin efecto su formalización que, hasta ese momento, era el 7 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social de octubre de 2019. Con esto, Yáñez deberá concurrir el 1 de octubre a la presentación de cargos en su contra que hará el ministerio público.

Prófugo desde 2022 tras condena de abuso sexual y violación: detienen Agustín O’Ryan en Argentina

Agustín O’Ryan (22) fue condenado en 2022 por abuso sexual y violación en Curicó. Fue condenado a siete años de cárcel, pero se dio a la fuga. Hoy martes, el Ministerio Público informó que encontraron a O’Ryan en Córdoba, Argentina, está detenido y están tramitando su extradición. En tanto, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó que su oficina iniciará la gestiones para expulsar a Agustín O’Ryan Soler, condenado en Chile por los delitos de violación y abuso sexual que estaba prófugo desde febrero de 2022 y que fue detenido este lunes en la ciudad trasandina de Córdoba.

Argentina: Piqueteros protestan en todo el país y en las cercanías de casa de Milei

Organizaciones sociales y piqueteras llevaron a cabo este martes cortes en varios puntos del país, incluso en las cercanías de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial argentina, para denunciar la eliminación de programas sociales por parte del Gobierno de Javier Milei. La movilización central se concentró a unos 200 metros de la casa presidencial, donde los manifestantes solicitaron entregar un mensaje que señalaba la petición de restablecer comedores comunitarios que han sido cerrados por las medidas del gobierno, entre otras cosas.

EE.UU. Detiene envío de armas a Israel para evitar invasión a Rafah

La administración del gobierno Norteamericano detuvo un envío de armas a Israel la semana pasada en oposición a aparentes medidas de los israelíes para invadir la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, según informó un alto funcionario de la Casa Blanca. El presidente Biden ha tratado de evitar un ataque a gran escala en Rafah, lugar de refugio de cientos de miles de palestinos.