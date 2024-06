Caso Ronald Ojeda: Boric emite nota de protesta por dichos del fiscal de Venezuela

El fiscal nacional general de Venezuela, Tarek William Saab, reafirmó sus polémicos dichos sobre el secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda. Pero esta vez fue más allá y criticó la investigación del ministerio público chileno, la que trató de poco profesional y carente de elementos de convicción. Esto, pese a que la investigación es reservada y él no tiene más antecedentes que los que han salido en la prensa. Salvo que desde Venezuela se esté en conocimiento de antecedentes distintos a los que se manejan en Chile. Fueron las primeras declaraciones del día miércoles las que hicieron que el presidente Gabriel Boric pidiera a la cancillería la presentación de una nota de protesta al embajador venezolano en Chile, Arévalo Méndez, quien se reunió durante la tarde de este jueves con la canciller subrogante, Gloria de la Fuente. La subsecretaria reiteró que las declaraciones del fiscal venezolano son “inaceptables”, aunque señaló que cortar relaciones con el país caribeño no es una opción. Agregó que todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional en relación a este caso están activados, lo que falta es la cooperación por parte de Venezuela. Una de las frases más polémicas del fiscal fue la relativa a que si tomaban detenidos a los presuntos asesinos de Ojeda, no los extraditarían, considerando que él es fiscal y esas determinaciones las toma el poder judicial.

Corte declara inadmisible recurso de amparo a favor de Daniel Jadue para revocar su prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo presentado a favor del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el abogado Julio Cuadros, con el que se buscaba revocar su prisión preventiva. En palabras sencillas, de acuerdo al tribunal, la apelación ordinaria aún se encuentra pendiente de tramitación por los abogados de Jadue, por lo que la corte estimó que no es procedente actuar primero sin haber resuelto la apelación.

Ministra Aguilera es citada a comisión de Salud de la Cámara por campaña de invierno y bacteria asesina

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó su asistencia a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados para entregar su versión respecto de la campaña de invierno, la compra tardía de casi dos millones de vacunas y el retraso en la notificación a la red asistencial sobre el peligro del streptococcus pyogenes, conocido también como “bacteria asesina”, este último ha tenido un agravante para los pacientes con influenza y le ha costado la vida a al menos 5 personas.

Piden sanciones drásticas para fiscales responsables por liberación de miembros del Tren de Aragua

Diputados de Renovación Nacional e integrantes de la comisión de Seguridad de la Cámara, pidieron al al Ministerio Público a decretar “sanciones drásticas” contra los funcionarios responsables de la liberación de cinco miembros del Tren de Aragua imputados por delitos de secuestro y robos. Lo anterior, luego de que durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, tal como lo informara El Mostrador en su momento, la jueza del tribunal acusara al abogado asistente de la Fiscalía, Luis Soto, de “no conocer” los antecedentes de la causa, rebajando así la medida cautelar de los delincuentes a arresto domiciliario tras el pago de una millonaria fianza por parte de cada uno. Hasta ayer se mantenían los 5 individuos en calidad de inubicables, sin embargo, uno de los miembros de la banda se entregó junto a su abogado en horas de la tarde y retornó a la prisión preventiva, tal como lo ordenó la Corte de Apelaciones. Las policías hacen esfuerzos para dar con el paradero de los otros 4.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba visitará Rusia la semana próxima

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, visitará Rusia la próxima semana para reunirse con su par, Serguéi Lavrov, en Moscú, según fuentes oficiales rusas. El punto central del encuentro es que aborden temas relativos a “un mayor fortalecimiento de la asociación estratégica en los ámbitos político, económico-comercial, científico-técnico, cultural, humanitario y otros”. Sin embargo, la visita de Rodríguez a Rusia se produce después de que el Gobierno cubano confirmara este jueves que un destacamento naval ruso de tres barcos y un submarino nuclear visitarán el puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio. Aunque sin hablar de ejercicios militares, fuentes norteamericanas habían publicado que barcos rusos viajaban hacia el mar Caribe para participar en maniobras y que podían parar en puertos de Cuba y Venezuela.

Tras ser condenado en juicio penal, Trump asegura que si es presidente reformará sistema judicial

El expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que reformará el sistema de justicia de su país, ya que es un sistema “corrupto”. Esto luego de ser encontrado culpable en un juicio que enfrentó en Nueva York. “Acabo de pasar por un juicio amañado en Nueva York, donde no había pruebas”, dijo Trump, pese a que uno de los testigos principales fue su exabogado quien reconoció los delitos cometidos por ambos.

En una reciente entrevista con la cadena televisiva Fox, Trump insinuó que tenía todo el derecho de ir en contra de sus enemigos políticos en caso de ser reelecto. Según una encuesta de la cadena de televisión ABC, Trump cuenta con el 41 % de votos a favor frente a un 39.6 % de Biden.