Sistema frontal: Intensa afectación en Biobío y máximo nivel de alerta por río meteorológico

Con mucha fuerza está golpeando el sistema frontal a la región del Ñuble, el Biobío y la Araucanía principalmente. Según el último reporte del Senapred, hay 480 damnificados y más de 1.200 viviendas con daños producto de las inundaciones y crecidas de los ríos de la zona. En las tres regiones se han suspendido las clases producto de la intensidad de las lluvias y sus consecuencias. Y hay unos 3 mil 500 clientes sin suministro eléctrico. Más 480 personas aisladas y las clases completamente suspendidas en las tres regiones. Pero al parecer lo peor no ha pasado, ya que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta de vientos de entre 60 a 80 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h en sectores del litoral del Ñuble y de la Región del Biobío. El fenómeno está previsto entre la mañana y noche del miércoles 12 de junio. Además, la alerta indica que se registrarán entre 60 a 80 mm de lluvias acumuladas entre la tarde del miércoles 12 y la mañana del jueves 13 de junio, en sectores del litoral y cordillera de la costa de las regiones del Ñuble y Biobío. Todo esto afectando a una zona que ya está saturada de agua.El pronóstico indica que ingresará la tarde de este miércoles un pulso de precipitaciones que irá avanzando desde el centro sur hacia el norte. Este denominado Río Atmosférico, esta vez de categoría 5, dejará nevadas moderadas a fuertes, con desarrollo de ventisca en la cordillera de Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, de O’Higgins, Región del Maule, del Ñuble y del Biobío. El fenómeno se produciría entre la mañana del miércoles (14) y la noche del jueves (13). Viento moderado a fuerte en el litoral de Coquimbo, y sector litoral y cordillera costa de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule, entre la mañana del miércoles y la noche del jueves 13. Las ráfagas máximas se esperan entre 70 a 80 km/h. Se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de Coquimbo al Biobío, entre la tarde del miércoles y noche del jueves, con acumulados que variarán entre 30 y 80 mm diarios. En la región metropolitana, cuatro comuna decidieron suspender las clases para este jueves en preparación para las lluvias que están pronosticadas. Recoleta, Puente Alto, Quilicura y Buin. Desde Alemania, el presidente Boric señaló que el gobierno decidió “decretar Estado de Catástrofe anticipándonos, porque acá todos los recursos del Estado tienen que estar disponibles para ayudar a todos los que lo necesiten”. ” Esto permite una mayor agilidad en los recursos del Estado para acudir a las necesidades de las víctimas” comentó el mandatario.

Diputados oficialistas presentan reforma constitucional para permitir negociación colectiva ramal

Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto de reforma constitucional para permitir la negociación colectiva ramal, lo que inmediatamente generó un fuerte rechazo desde la oposición y el mundo de la pequeña y mediana empresa. Para fines de este año el gobierno tenía programado ingresar un proyecto bajo el título de negociación colectiva “multinivel”, tras la elaboración de una mesa de diálogo tripartita con trabajadores y empleadores, luego de un un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al respecto.

Desde la oposición rechazaron tajantemente el proyecto y desde el mundo de la pequeña empresa consideraron que no están las condiciones en el mercado laboral y que proyectos como este, solo fortalecen a las grandes empresas que pueden entregar condiciones más favorables a los trabajadores, en desmedro de las pymes y los emprendimientos, que componen una gran parte de la economía.

Ministra de Salud asegura que influenza está retrocediendo, tras informar en la comisión sobre campaña de invierno

En una reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la ministra Ximena Aguilera, aseguró que desde la cartera observan un retroceso en la actividad del virus de la influenza en el país. Esto tras ser citada para dar cuenta de la criticada campaña de invierno, vacunación y la situación de las enfermedades respiratorias en el país y la red hospitalaria.

Recordemos que hubo fuertes críticas a la campaña de vacunación, que en un momento fue calificada por la vocera de gobierno como la mejor en 7 años, pero que luego desde el ejecutivo se fue matizando. Tanto así que la subsecretaria Albagli reconoció este domingo en entrevista con El Mercurio que la campaña estuvo lejos de lo esperado en mayores de 60 años y embarazadas, dos de los principales grupos de riesgo. Este, eso sí, se incorporaron las personas entre 60 y 65 años a los grupos objetivo de la vacunación.

Hamás reitera el sí a la propuesta de tregua de presidente de Estados Unidos, aunque con modificaciones

La organización islamista Hamás reiteró su sí a la propuesta de tregua del presidente estadounidense, Joe Biden, después de que un alto funcionario israelí asegurara que no la había aceptado, pero pidió que se modifiquen algunos puntos del acuerdo, confirmaron a la agencia EFE fuentes del grupo palestino. “No es un rechazo, son dudas sobre los detalles para la implementación del acuerdo”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reiterado insistentemente que Israel no va a parar la guerra hasta que no cumpla sus objetivos: desmantelar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás y el regreso de todos los rehenes. La propuesta plateada por el presidente estadounidense contempla tres fases de seis semanas para el acuerdo, la segunda de ellas incluía el cese del fuego definitivo y la salida parcial de las tropas israelíes tras la liberación de todos los rehenes civiles vivos en la fase anterior.

China modera discurso por autos eléctricos y dice ahora que subvenciones “son razonables”

Las autoridades chinas aseguraron hoy que las subvenciones que entrega su gobierno a las industrias de ‘nuevas energías’, como la de los automóviles eléctricos, son “razonables” pese a las críticas procedentes de Occidente, que podrían materializarse próximamente en aranceles adicionales en Europa a esos vehículos. En una conferencia de prensa convocada hoy por el Consejo de Estado, es decir poder Ejecutivo chino, funcionarios del ministerio de comercio señalaron que quienes acusan a su país de abusar de los subsidios para potenciar su industria transmiten “falacias” que “van contra el sentido común y los hechos”. Esta conferencia del Ejecutivo chino se produce el día en el que, según algunos medios, la Unión Europea podría anunciar aranceles adicionales de hasta un 25 % a los vehículos eléctricos importados del país asiático tras su investigación antisubsidios. Estados Unidos también anunció recientemente que elevaría al 100 % las tasas a esos automóviles procedentes del país asiático.