Canciller ratifica a embajador Velasco en España y da por zanjada la polémica frase

Tras primeramente considerar que el embajador chileno en España, Javier Velasco, se había “excedido en sus competencias”, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ratificó la continuidad del diplomático tras comparecer ante la comisión de Defensa de la Cámara junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de La Fuente, y la Ministra de Defensa, Maya Fernández, para dar cuenta de los dichos de Velasco en torno a que ante el debilitamiento de las relaciones con Israel producto del conflicto en Gaza, Chile podría buscar en España un nuevo socio en el sector de Defensa.

Previamente, el Presidente Gabriel Boric, quien ha asegurado que el embajador en España no está en el cargo por ser su amigo, intervino en el asunto llamando al orden a Velasco y solicitando un informe detallado de lo ocurrido. A pesar de las presiones de la oposición para que Velasco dejara el cargo, Van Klaveren confirmó la continuidad del embajador, argumentando que la situación no justifica su destitución y que las palabras del diplomático fueron muy al pasar en un conversatorio donde se discutía el potencial de Chile para atraer inversiones españolas en diversas áreas y según el canciller, Valasco “hizo una referencia muy al pasar”. Sin embargo, la molestia parlamentaria no solo cruza a la oposición, ya que el diputado PPD, Raúl Soto, entre otros, señaló que la buena gestión en materia exterior que ha desarrollado el canciller Van Klaveren “no se puede ver ensuciada” por acciones incorrectas e imprudentes “de este embajador”. “Es una situación extremadamente grave”, dijo.

Grupo Libertad y Democracia homenajea al fallecido expresidente Sebastián Piñera

A menos de cinco meses de su muerte, el Grupo Libertad y Democracia —conformado por políticos de derecha y centroderecha iberoamericanos—, rindieron un homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera en el auditorio de la Universidad del Desarrollo. La cita contó con la presencia de múltiples exjefes de Estado y referentes del piñerismo, además de la familia Piñera Morel. Entre las figuras presentes se pudo ver a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile; Mauricio Macri, de Argentina; Iván Duque, de Colombia; Guillermo Lasso de Ecuador; y Jorge Quiroga de Bolivia. El homenaje también contó con la sorpresiva presencia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien viajó la noche del lunes rumbo a Chile, también para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

La repentina muerte de Piñera tiene en un “vacío” a la derecha chilena, que al día de hoy carece de liderazgos sólidos—aunque con Evelyn Matthei como principal carta presidencial—y que desde hace tiempo está siendo permanentemente intimidada por la ultraderecha.

Ministro Carlos Montes pide preocupación al Fiscal Nacional por filtraciones en Caso Convenios que afectan a funcionarios

A través de un oficio, el ministro de Vivienda Carlos Montes, expresó su preocupación al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por la filtración a los medios de comunicación de nombres de funcionarios de ese ministerio, que han colaborado en las investigaciones del caso convenios. En el mismo documento, solicita al ente persecutor “ordenar al Ministerio Público que adopte las medidas necesarias, adecuadas y tendientes a resguardar la honra de los funcionarios que están siendo afectados y los que puedan serlo, por la filtración de información de la respectiva investigación”.

Excarabinero Claudio Crespo absuelto en juicio por ataque a manifestante en 2018

Este martes, el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exoficial de carabineros Claudio Crespo de los delitos que se le imputaban por hechos ocurridos en 2018 durante el Día del Joven Combatiente. Crespo, quien se retiró de Carabineros con el rango de teniente coronel, enfrentaba acusaciones de cuasidelito de lesiones, detención ilegal y obstrucción a la investigación. Las acusaciones surgieron después de ser denunciado por atacar a un manifestante con una escopeta en la comuna de Huechuraba. Sin embargo, tras el proceso judicial, el tribunal decidió absolverlo de estos cargos. Claudio Crespo también está acusado por la fiscal Ximena Chong de ser el autor de los disparos que causaron la ceguera de Gustavo Gatica durante las manifestaciones del estallido de octubre de 2019. La preparación de juicio para esa causa se hizo en marzo recién pasado.

Municipio declara inhabitable edificio Euromarina II afectado por socavón hace 10 días

El Municipio de Viña del Mar declaró inhabitable el edificio Euromarina II, afectado por un socavón que apareció en el campo dunar de Reñaca, tras los anteriores temporales. En un decreto firmado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, señala que este socavón “afecta significativamente la estructura del edificio Euromarina II”, por lo que mientras duren las reparaciones o trabajos de reparación, todo el complejo deberá ser evacuado.

ONU acusa a Israel de posibles crímenes contra la humanidad tras analizar sus bombardeos

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que los bombardeos de Israel en Gaza podrían constituir crímenes contra la humanidad al implicar “ataques sistemáticos contra la población civil”, según un informe publicado este miércoles que analiza seis de estos ataques en el conflicto. El estudio se centra en los detalles de bombardeos perpetrados entre el 9 de octubre y el 2 de diciembre de 2023 contra edificios residenciales, campos de refugiados, una escuela y un mercado, en los que se verificaron al menos 218 muertes.

Putin agradece a Kim Jong-un su “apoyo inquebrantable” a la invasión de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció este miércoles al líder norcoreano, Kim Jong-un, su “apoyo inquebrantable” a la invasión de Ucrania, durante la cumbre que ambos mantuvieron esta jornada en Pionyang y en la que se firmó un nuevo tratado de asociación estratégica bilateral. Putin también anunció que ambos líderes discutirán “un nuevo documento” que servirá de base para las relaciones bilaterales, al inicio de la reunión que tiene lugar en el Palacio de Kumsusan en la capital norcoreana, según informó la agencia rusa TASS.

El presidente de Taiwán dice que paz con China sólo se logrará“preparándose para guerra”

El presidente de Taiwán, William Lai, insistió este miércoles en la necesidad de reforzar las capacidades militares de la isla para mantener la paz con China, puesto que la guerra sólo puede evitarse “preparándose” para ella. “Aunque el pueblo taiwanés siempre ha amado la paz y ha sido amable con los demás, la paz debe depender de la fuerza y la transparencia, es decir, evitar la guerra y lograr la paz preparándose para la guerra. Las palabras vacías no son una paz verdadera”, aseveró el mandatario en una rueda de prensa desde el Palacio Presidencial de Taipéi.