Arce agradece rechazo a intentona golpista de militares bolivianos y renueva alto mando

El presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció este miércoles en la noche al pueblo boliviano y a la comunidad internacional por su categórico rechazo a la “intentona golpista” en contra de su Gobierno y reiteró la defensa a la democracia del país. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, aseguró que el jefe militar, protagonista del intento de golpe, Juan José Zuñiga había sido cesado de sus funciones la noche del martes, un día antes de su “golpe fallido”. Zuñiga ha sido un férreo y público opositor a que Evo Morales se vuelva a presentar como presidente, situación que coincide con la pelea que hace algunos años mantiene enfrentados al expresidente Morales con el actual mandatario, Luis Arce, sobre el liderazgo al interior del Movimiento al Socialismo (MAS), del que ambos son miembros. Al ser detenido frente a las cámaras de televisión, el ahora excomandante en jefe del ejército boliviano, Juan José Zuñiga, dijo que había sido el propio Luis Arce el que le había pedido sacar las tanquetas a la calle para levantar su popularidad. De todas formas, la fiscalía boliviana anunció una investigación penal en contra de los militares que protagonizaron el movimiento de tropas en la plaza Murillo y frente al Palacio Quemado y la Casa del Pueblo y que hasta el momento no dejaron víctimas fatales o heridos.

Finaliza paro de maquinistas de EFE iniciado tras fatal choque de trenes

Después de tres días de paralización y arduas jornadas de negociación, el paro de los maquinistas de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) terminó. La huelga, desencadenada por el accidente del jueves pasado en el que dos trenes colisionaron causando la muerte de dos personas, mantuvo en vilo a miles de usuarios y afectó la conectividad en distintas regiones del país. Según el acuerdo, los servicios ferroviarios de Valparaíso, Gran Concepción, Alameda y los trenes de carga reanudarán sus operaciones hoy jueves 27 de junio. Por su parte, el servicio Alameda-Rancagua se restablecerá este viernes, después de realizar pruebas operativas y aplicar nuevos protocolos de seguridad. Se espera que el servicio Alameda-Chillán vuelva a estar en funcionamiento el próximo lunes.

Giro en Caso Convenios: reasignan investigación tras mención a fiscal en chats de Hermosilla

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que reasignó la investigación vinculada a la Fundación Procultura, previamente a cargo del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Esta decisión surge luego de que Palma fuera mencionado en la indagatoria del denominado Caso Hermosilla. En diciembre pasado, el Fiscal Nacional designó a Palma para liderar las investigaciones del Caso Convenios en varias regiones del país, incluyendo Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Bío Bío y Magallanes. Sin embargo, un reportaje de Ciper reveló un diálogo entre Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y el fiscal Palma. Según el trabajo periodístico, Migueles habría ofrecido financiar un doctorado a Palma y gestionar su posible nombramiento como fiscal metropolitano Centro Norte. Esta interacción se conoció por los chats que se obtuvieron desde el teléfono del cuestionado abogado Luis Hermosilla. El Fiscal Nacional anunció la designación de Carmen Gloria Wittwer, persecutora jefa de la región de Los Lagos, para liderar la investigación penal que involucra a Palma. Además, la investigación por el Caso Convenios ahora estará bajo la responsabilidad del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti.

Rosario Navarro en asamblea de la Sofofa: “Trabajaremos para lograr que nuestra economía vuelva a crecer más del 4%”

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, enfatizó la relevancia del crecimiento económico y recalcó la importancia de aumentar la inversión y el empleo formal, anunciando que el gremio trabajará para que la economía chilena vuelva a crecer por sobre el 4%. En la asamblea anual de socios del organismo, Navarro anunció que el organismo trabajará en 6 temas prioritarios entre los que están recuperar la competitividad y una agenda proinversión privada.

Le Pen avisa de que si llegan al Gobierno Macron no podrá enviar tropas a Ucrania

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, adviertió de que si ganan las elecciones legislativas y forman Gobierno el presidente, Emmanuel Macron, no tendrá las manos libres en política exterior y de defensa y no podrá enviar militares a Ucrania. En una entrevista publicada este jueves por Le Telegramme, Le Pen subrayó que su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, respetará las reglas institucionales sobre las competencias del jefe del Estado, pero según su lectura eso no le permite a Macron hacer lo que quiera y a ese respecto ya le han fijado las “líneas rojas” sobre la guerra en Ucrania.

EEUU celebra la retirada del proyecto de ley que provocó protestas violentas en Kenia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, telefoneó al presidente de Kenia, William Ruto, para respaldar su decisión de retirar el proyecto de ley que contempla subidas de impuestos y que provocó esta semana una oleada de violentas protestas en el país que causaron al menos 23 muertos. Blinken habló con Ruto este miércoles y valoró que tomara “medidas para reducir las tensiones y comprometerse a entablar un diálogo con los manifestantes y la sociedad civil”, según un comunicado publicado este jueves por la Embajada de EE.UU. en Nairobi.

El principal imputado por atentado fallido contra Cristina Fernández admite su culpabilidad

El ciudadano brasileño Fernando Sabag Montiel, principal imputado por el atentado fallido contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, admitió haber querido matarla por -según dijo durante la declaración indagatoria en el inicio del juicio oral- ser “una corrupta”. Sabag Montiel, de 37 años, admitió haber apretado el gatillo “una vez” frente al rostro de la exmandataria la noche del 1 de septiembre de 2022, un hecho que provocó una gran conmoción política y social, y movilizó a amplios sectores del país contra los discursos de odio y la violencia política.