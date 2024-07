Municipales: Avanza al Senado proyecto de voto en 2 días pero recorta plata por voto para partidos

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para que las próximas elecciones municipales y regionales sean en 2 días, por lo que la iniciativa vuelve al Senado a su tercer trámite constitucional. Esto, porque entre otras cosas la iniciativa, que también propone un recorte al reembolso fiscal por cada voto que obtienen candidatos y partidos, recibió varias indicaciones y modificaciones. Si bien, el Servel solicitó hacer el proceso eleccionario en 2 días, desde La Moneda se propuso que el pago por sufragio sea rebajado de $1.500 a $970, lo que había sido rechazado en primera instancia por senadores oficialistas, pero finalmente se mantuvo en el proyecto que fue despachado este lunes. El proyecto introduce otros cambios como la eliminación de la denominada “ley seca” durante los comicios. Establece medidas para el resguardo de las urnas al término del primer día de votación. En la portada de El Mostrador un completo análisis sobre el tensionado momento que desató la votación de este proyecto respecto del financiamiento de los partidos y lo que se espera para la tramitación de hoy.

Gobierno anuncia que alcalde de Independencia, Gonzalo Durán será delegado presidencial metropolitano

El gobierno anunció que Gonzalo Durán Baronti, hasta ahora alcalde de la comuna de Independencia, asumirá como nuevo titular de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, luego de la renuncia de Constanza Martinez al cargo, quien dedicará sus esfuerzos a liderar el nuevo partido del Frente Amplio que en dos semanas más escogerá su primera directiva. Durán, quien no podía postular a la reelección en las municipales de octubre, indicó que seguirá trabajando “en sintonía con los esfuerzos realizados por el Gobierno, a nivel nacional, y que dan continuidad al trabajo realizado por la exdelegada Constanza Martínez”. El nombramiento de Durán no cayó bien en la oposición, desde donde se calificó como una mala designación por su rol como alcalde en la comuna de Independencia y las supuestas aspiraciones de Durán de llegar al parlamento.

Salida de Frigolett del SII tenía una razón. Asume como embajador ante la OCDE

Sorpresa había provocado en el mercado la abrupta salida de Hernán Frigolett desde la dirección nacional del Servicio de Impuestos Internos. Durante la tarde de este lunes el Ministerio de Hacienda informó que el directivo dejaba su cargo porque “asumiría otras funciones relacionadas con política económica y social”. En su reemplazo y de manera subrogante, estará Javier Etcheberry, exdirector del servicio entre los años 1990 y 2002 y que ahora se desempeñaba como subdirector de asuntos corporativos. El regreso de Etcheberry, aunque es momentáneo, despertó ciertas suspicacias en algunos sectores del mundo económico, ya que se le reconoce una larga experiencia en el aparato público y su conocimiento del servicio, pero su faceta más desconocida en el mundo privado ha generado cierta controversia. Respecto de Frigolett, el misterio de su destino se resolvió cuando horas más tarde se informó que el Presidente Gabriel Boric designó dos nuevos embajadores: Hernán Frigolett asumirá como jefe diplomático ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y Victor Abujatum fue ascendido al grado de embajador diplomático de carrera en República Checa, país que ya le otorgó el beneplácito.

Tras anuncio de paquete legislativo para combatir el alza de la luz, gremios tienen posturas mixtas

El ministro de Energía, Diego Pardow, anunció un paquete legislativo que ingresará en el Congreso para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, en medio del alza de las tarifas eléctricas que comenzaron a regir desde este lunes. En concreto, la iniciativa busca rebajar los precios de la electricidad, de forma permanente, en un 7%. Respecto a las fuentes de financiamiento para la expansión del subsidio, estas provendrían de sobretasa al impuesto verde, cargo por servicio público y una mayor recaudación del IVA. La cantidad de hogares a los que se espera beneficiar con la extensión del subsidio son aproximadamente 4 millones 700 mil, “y eso significa cerca de 10 millones de personas”. Desde el gremio manifestaron su preocupación por aumentar la carga impositiva, aunque valoraron que se busque una solución.

Trump pide a un juez de Nueva York que aplace su sentencia tras el fallo de inmunidad a su favor

Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron una carta ante el juez de Nueva York, Juan Merchan, pidiendo anular su reciente condena penal y aplazar su próxima sentencia, aludiendo a la decisión de la Corte Suprema de otorgar inmunidad parcial al expresidente en sus actos oficiales. Aunque el dictamen no le otorga inmunidad ante actos no oficiales. La sentencia está prevista para el 11 de julio, y sus abogados evalúan si el fallo de la Corte Suprema afecta a esta condena. De todas formas, analistas ven como un triunfo para el republicano este dictamen. Por su parte, el actual presidente Joe Biden prometió acatar los límites de la Presidencia si es reelegido, a diferencia de Trump. “Respetaré los límites del poder presidencial como lo he hecho durante estos tres años y medio, pero ahora cualquier presidente, incluido Donald Trump, se sentirá libre de ignorar la ley”, dijo en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

Pionyang asegura haber probado nuevo misil táctico capaz de cargar ojiva de gran tamaño

Corea del Norte aseguró este martes que probó con éxito un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva de gran tamaño, lanzando dos proyectiles de este tipo. Sin embargo, Corea del Sur planteó dudas ante el anuncio de Piongyang, ya que de acuerdo a Seúl uno de los dos misiles pareció estallar en el aire. La agencia de noticias estatal de Corea del Norte había anunciado el lunes que se “realizó con éxito el lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico táctico, el que es “capaz de transportar una ojiva de 4,5 toneladas”.

Poder Judicial ordena reposición de dos miembros del máximo órgano de Judicatura de Perú

El Poder Judicial de Perú ordenó la “reposición inmediata” de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana, que habían sido suspendidos de sus cargos por el Congreso. La JNJ informó este lunes de que la decisión fue tomada por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada una demanda de amparo de Vásquez y Tello.