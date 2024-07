Los nudos de la discusión previsional en la hora de los descuentos para la mesa técnica

Sigue avanzando el trabajo de la mesa técnica de pensiones, la cual espera alcanzar un acuerdo que viabilice el debate de la reforma previsional,y cuya última sesión será a las 15:00 horas de este jueves.

Por lo mismo, el Gobierno desistió de la opción de poner discusión inmediata esta semana, a la espera del informe que permita un acuerdo de coordinación con los senadores de la Comisión de Trabajo.

En esa línea, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, señaló que “es muy importante tener claridad respecto de cuál es el contenido del proyecto que en definitiva se va a votar. Eso es lo que están pidiendo los senadores cuando dicen que tenemos que tener el informe técnico para poder legislar sobre la base del contenido respecto de la reforma de pensiones. Yo creo que es artificioso pensar que la oposición no quiera avanzar en un mejor sistema que garantice mejores pensiones. (…) En este tema no se trata de concesiones, se trata de convicciones”.

Por su parte, el diputado del PS, Juan Santana, afirmó que durante más de 20 meses ha existido un ánimo obstruccionista por parte de la oposición respecto a esta reforma. “Mientras el Gobierno ha cedido respecto a su postura inicial de entregar este 6% íntegramente a la creación de un seguro social, hoy día bajó esa expectativa y le está entregando también un 3% a las cuentas de capitalización individual a solicitud de la oposición que en esto no ha cedido en absolutamente nada. Quien pretenda imponer su posición inicial por sobre la del otro no entiende lo que es una negociación”, dijo.

En paralelo, el próximo 23 de julio se comenzarán a tramitar cinco nuevos proyectos de retiros previsionales en la comisión de Constitución de la Cámara. Al respecto, Guzmán indicó que no existe una “doble lectura sobre lo negativo que es para la economía y para las personas el sistema de retiros que se han impulsado irresponsablemente en la legislatura anterior y que nuevamente con ánimos populistas, con ánimos simplemente electorales, hay algunos que quieren impulsar también hoy día en el Congreso Nacional. Yo comparto las declaraciones de la ministra Tohá, quien ha dicho que es irresponsable, que es pan para hoy y hambre para mañana”.

En esa línea, Santana agregó que “no podemos prolongar eternamente un debate donde la forma de enfrentar las situaciones económicas complejas para cada una de las familias chilenas sea recurrir a los ahorros individuales de cada trabajador. Por lo tanto, a mí me parece que en esto suscribo, y la bancada socialista suscribe, a las declaraciones que ha dado no solamente la ministra Tohá, el ministro Marcel, sino que todo el Gobierno, en orden a que este no es el camino”.