Reino Unido: Laboristas recuperan el poder tras 14 años al arrasar en las elecciones británicas

El Partido Laborista de Keir Starmer ganó por una aplastante mayoría absoluta las elecciones generales celebradas este jueves en el Reino Unido, mientras que los conservadores de Rishi Sunak sufrieron la peor derrota de su historia tras 14 años en el poder. La formación de centroizquierda suma 412 escaños en el parlamento, muy lejos de los 202 alcanzados en la elección anterior. El Partido Conservador de Rishi Sunak se hunde por su parte en una crisis sin precedentes, con solo 120 escaños de 365 logrados en los comicios de 2019. El Partido Liberal Demócrata de Ed Davey vuelve a ser la tercera fuerza parlamentaria con 71 escaños. Otro sorpresa significativa en estas elecciones es el del Partido Nacional Escocés (SNP), que obtiene 9 diputados. El próximo primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este viernes que “la gente ha hablado, y está lista para el cambio”, en una declaración tras conocer el resultado de la votación en su circunscripción del centro de Londres. Starmer, que obtuvo 18.884 votos, aseguró que es hora de “acabar con la política de la interpretación y volver a la política del servicio público”. “La gente ha hablado esta noche aquí y en todo el país, y está lista para el cambio. Ya votaron, ahora nos tocar a nosotros dar resultados”, señaló.

Con nuevas medidas cautelares tribunal retuvo todos los bienes del alcalde Daniel Jadue

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago aprobó medidas cautelares sobre los bienes del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el caso Farmacias Populares. Las medidas buscan asegurar bienes para una posible reparación o indemnización por delitos. Jadue tiene tres departamentos, dos casas y un auto, valorados en 549 millones de pesos, que no podrán ser traspasados o vendidos. La jueza Katherine Román justificó la medida ante una defraudación que podría superar los 2.000 millones de pesos, incluyendo perjuicios al fisco y multas. Mientras, en un acto en el frontis del Palacio de los Tribunales se lanzó una agrupación de personalidades del mundo académico, político, cultural y social, provenientes de todo el mundo, que abogan por la liberación del alcalde de Recoleta. El organismo está compuesto por 74 personalidades extranjeras y 30 nacionales. Destacan el músico británico Roger Waters -ex integrante de Pink Floyd-, el exvicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta del Senado de Colombia, María José Pizarro. El Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, el exministro Jorge Arrate, el economista Hugo Fazio y los músicos Jorge Coulón (Inti Illimani), Roberto Márquez (Illapu), Manuel García, Claudio Narea (ex Los Prisioneros) y Mauricio Redolés. Por lo pronto, el tribunal fijó para este lunes 8 de julio la audiencia de revisión de las medidas cautelares del alcalde Jadue. La defensa había solicitado que esta se realizara antes del 18 de julio, ya que en esa fecha cumple 45 días en prisión preventiva y tendría que dejar el cargo de alcalde en Recoleta.

Directora del INDH descarta que estén “cooptados” por partidos políticos

La directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, descartó que el organismo que encabeza esté “cooptado” por algún partido político. Esto luego de que el miércoles, la Cámara de Diputados aprobara pedir su remoción y la del consejero Francisco Ugás, al considerar que ambos incurrieron en “negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones” al promover una querella por el delito de tráfico de influencias contra Mario Desbordes. En conversación con radio Cooperativa, dijo que “queremos que la querella sea vista por jueces imparciales”. En esa línea, lamentó que haya una “mala interpretación de los derechos humanos y un desconocimiento de la acción del instituto. De verdad, el instituto no está cooptado por ningún partido político”.

Sistema frontal mantiene a más de 1600 personas aisladas en La Araucanía

Más de mil 600 personas continúan aisladas en La Araucanía producto de las inundaciones que dejaron las intensas lluvias del último sistema frontal, según el último informe de Senapred. A esto se suma un total de 748 personas damnificadas que mantienen a la provincia de Cautín con alerta roja. La crecida del río Toltén generó un socavón que amenaza la ruta que une Pitrufquén con Toltén, en el kilómetro 21. Para esta jornada se espera que en la región de la Araucanía las temperaturas si sitúen por debajo de los cero grados, incluso llegando a -3 en algunos sectores precordilleranos.

Ya son 51 los candidatos o militantes agredidos en la campaña electoral francesa

El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, indicó este viernes, a unas horas del cierre de la campaña de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que 51 candidatos o militantes han sufrido agresiones físicas y que en paralelo se han producido “una treintena de detenciones”. “Hay un clima de gran violencia” reconoció en una entrevista, en la que dijo temer que se produzcan disturbios cuando se comuniquen los resultados de los comicios, el próximo domingo por la noche. Por eso ha decidido movilizar a 30.000 policías y gendarmes, de los cuales 5.000 estarán en París y en su área metropolitana, que permanecerán “el tiempo que haga falta”. El ministro recordó que las agresiones que se han constatado en algunos casos han sido “extremadamente graves” ya que han terminado en el hospital. Detrás de esos ataques, según Darmanin, hay perfiles muy diversos, desde personas “espontáneamente enfadadas” a “militantes políticos de ultraizquierda o ultraderecha”.

Mientras, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, intentó este viernes convencer de que todavía pueden conseguir la mayoría absoluta, pese a que las encuestas ya no estarían contemplando ese escenario, ya que los estudios publicados en los últimos días prevén que en la segunda vuelta de las legislativas conseguirán una mayoría relativa de escaños, entre 210 y 240 escaños de un total de 577.

Miles de venezolanos salen a la calle para apoyar a sus candidatos en el inicio de campaña

Miles de venezolanos salieron este jueves a las calles para apoyar a sus candidatos a las presidenciales del 28 de julio en el comienzo de la campaña, marcado por multitudinarias marchas en respaldo al mandatario Nicolás Maduro, quien busca un tercer sexenio en el poder, y al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia. Simpatizantes del oficialismo aseguraron que el 28 de julio reafirmarán su compromiso con “el comandante eterno”, en referencia al fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013), votando por el “conductor de victorias”, en alusión a Maduro. Por el contrario, opositores expresaron su deseo y esperanza de que haya “un cambio” político en el país -tras más de un cuarto de siglo bajo el chavismo- que traiga consigo una recuperación de los salarios y de la calidad de vida y el regreso de familiares que emigraron en los últimos años.

El huracán Beryl de categoría 3 se aproxima a las costas de Quintana Roo, Caribe mexicano

El huracán Beryl de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson continúa aproximándose hacia la Península de Yucatán, una primera entrada a tierra que sucederá en las costas del estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, informó en los primeros minutos de este viernes el Servicio Meteorológico Nacional de México. En un mensaje en redes sociales, el jueves por la noche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a la población “trasladarse a partes altas, a refugios o casas de familiares y amigos en otros sitios. No titubeemos, lo material se recupera. Lo más importante es la vida”.