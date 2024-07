Al Pan Pan: Fernando Wilson y Cristián Pérez sobre atentado a Trump y tensiones en oficialismo

Este sábado el expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial demócrata, Donald J. Trump, sufrió un atentado en su contra durante un mitín de apoyo en Butler, Pensilvania; un tirador solitario abrió fuego en contra del empresario que se encontraba en medio de uno de sus conocidos discursos.

El pistolero, reconocido por las autoridades americanas como Thomas Matthew Crooks de 20 años, logró efectuar varios disparos antes de ser abatido por agentes del Servicio Secreto estadounidense. Uno de ellos rozó la oreja derecha de Trump, provocando una línea de sangre que ayudó a conformar la foto que reconfigura, nuevamente, unas elecciones más llenas de hitos que de ideas.

La captura del momento transforma la imagen pública del candidato republicano de cara a las elecciones de noviembre: de un hombre lejos del centro de atención ―que está casi exclusivamente invertido en la capacidad del incumbente Joe Biden de mantener la nominación demócrata, aún más disputar la elección―, y recientemente declarado culpable en el caso Stormy Daniels, a una figura víctima del extremismo opositor y revigorizado en su empresa de alcanzar nuevamente la Oficina Oval.

¿Cuáles son los efectos de este atentado en la carrera presidencial norteamericana? ¿Qué sabemos del tirador y qué nos puede decir su perfil del ambiente político y social de Estados Unidos? Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: abordamos las aristas del caso con el analista político e internacional, doctor en historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson.

Además abordamos las tensiones dentro del oficialismo: tras los allanamientos del 6 de julio pasado en Villa Francia, las tensiones del Partido Comunista ―ya nutridas por la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior y del espaldarazo público de la tienda al excandidato presidencial y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue― alcanzaron una nueva etapa, aún más álgida.

Las críticas desde la colectividad al hecho fueron tan públicas como tajantes: el presidente del PC, Lautaro Carmona, pidió “absoluta y total transparencia” sobre el desarrollo del operativo llevado a cabo por Carabineros, apuntado sus dardos a la titular de Interior, Carolina Tohá. “No tiene justificación alguna más que la criminalización a pobladores organizados”, comentó la diputada Lorena Pizarro, palabras de la que se hizo eco su compañero de bancada, Matías Ramírez: “es preocupante como desde el Ministerio del Interior se celebra un allanamiento a una olla común y a una radio popular”.

La propia diputada Carmen Hertz, en la edición del jueves de Al Pan Pan, comentó la disputa. Consultada sobre las relaciones entre el PC y el gobierno, respondió también de manera taxativa: “no soy empleada del gobierno, soy diputada de la nación”

La escalada alcanzó incluso al Partido Socialista, luego de que la presidenta de la tienda, Paulina Vodanovic, emplazara a Carmona y sus correligionarios a condenar la tenencia de armas en Villa Francia. “Yo no me voy a pautear por la presidenta del Partido Socialista. Me gustaría que debatiera con su colectivo”, contestó Carmona tajante.

Sobre estas tensiones entre el Partido Comunista y el Gobierno, y que se empieza a extender a los otros partidos oficialistas conversamos con el historiador del Observatorio Regional de Política, Género y Trabajo de la Universidad de Playa Ancha y autor de Vidas Revolucionarias, Cristián Pérez.