Biden y Trump llaman a unidad nacional tras atentado. Frente Amplio tiene directiva. Hoy en ClicAM

Elecciones del Frente Amplio: Lista única de Constanza Martínez se ratifica con un 83%

A las 20:30 de este domingo el Frente Amplio dio a conocer el resultado de las elecciones generales que este fin de semana buscaban ratificar la lista de Constanza Martínez, única candidata a liderar el partido. Con una participación de un 20,3% del padrón, es decir, unos 12.750 votos de militantes de todo el país, de los más de 61 mil inscritos, la opción de la ex delegada presidencial metropolitana se ratificó con un 83%. Así las cosas, la directiva del Frente Amplio queda integrada por la presidenta Constanza Martínez; el secretario general, Andrés Couble; el secretario ejecutivo, Simón Ramírez y el tesorero Yerko Cortés. En las elecciones también se definió la lista que integrará el comité central, siendo la más votada Juntos Seguimos, liderada por el diputado Gonzalo Winter (CS) y que representa al sector interno del Presidente Gabriel Boric.

Inscripciones al subsidio eléctrico superan las expectativas y sobrepasan los 1,5 millones de hogares inscritos

El domingo a la medianoche terminó el plazo para postular al subsidio eléctrico que entregará el gobierno, tras las alzas que se proyectan a partir del este mes de julio. De acuerdo al ministerio, el sábado por la noche ya se superaba el millón y medio de postulaciones, lo que implicaría que la cifra que se dará a conocer hoy en la mañana por el ministro de Energía Diego Pardow y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Todo, estará muy por sobre lo anticipado y por sobre el límite del financiamiento. Esto porque el monto aprobado, de unos US$120 millones anuales, permite solamente llegar a 1,5 millones de hogares, equivalente a cerca de 3 millones de personas. Este miércoles pasado, diputados de oposición, encabezados por la jefa de la bancada de Demócratas, Joanna Pérez, anunciaron una interpelación en contra del ministro Pardow, quien ayer sostuvo que pretende contestar todas las dudas que le planteen los parlamentarios en el formato que sea.

PC se reúne con sus ministros en medio de tensa semana con el Gobierno

La directiva del Partido Comunista se reunió la tarde de este domingo con sus ministros en el Gobierno. Las ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, más el ministro Nicolás Cataldo participaron junto a la secretaria general, Bárbara Figueroa, Juan Andrés Lagos y el presidente del PC, Lautaro Carmona. El encuentro busca reducir las tensiones internas luego de una semana marcada por los cruces entre la tienda y el Ejecutivo tras el operativo policial en Villa Francia el pasado sábado 6 de julio. Este había sumado presiones a la ya tensa relación entre el PC y La Moneda luego de la salida de Interior de Juan Andrés Lagos y del espaldarazo de la colectividad al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, durante su formalización por cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

Trump reaparecerá en Milwaukee tras ataque para participar en convención nacional republicana

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) llegó el domingo a Milwaukee, un día después del ataque en el que resultó herido y la víspera de que su partido inicie hoy la convención nacional que confirmará su nominación para las elecciones del 5 de noviembre. Mientras, el presidente Joe Biden, hizo un llamado a la unidad nacional durante un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca e instó a los estadounidenses a resolver sus diferencias “en las urnas, no con las balas”. Biden centró su discurso en la unidad nacional y el rechazo a la violencia, pero no entregó nuevos detalles sobre la investigación del atentado contra el expresidente Trump. El FBI, en tanto, estima que Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años autor del ataque contra el expresidente, actuó solo y los primeros indicios no dan pistas de que pertenezca a alguna organización terrorista internacional. El agente del FBI que dirige la investigación agregó que por el momento tampoco se ha identificado “una ideología asociada con el sujeto”, quien efectivamente, como se informó de manera previa, usó un rifle semiautomático que fue comprado por su padre, aunque no queda claro si tomó el arma con permiso de su progenitor o no.

Alberto Fujimori será candidato a la Presidencia de Perú, según anunció su hija Keiko

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) volverá a postular a la jefatura de Estado de Perú en las elecciones generales de 2026, anunció su hija Keiko Fujimori. “Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, afirmó la líder del partido Fuerza Popular en un breve mensaje publicado en la red social X. Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien no alcanzó a terminar su periodo por un caso de corrupción.

Ejército de Israel asegura que volverá a atacar Gaza “con fuerza” si se alcanza una tregua

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, aseguró que sus tropas respetarán un eventual cese el fuego en la Franja de Gaza que permita la liberación de los rehenes que siguen cautivos en el enclave, pero aseguró que después regresarán a “operar con gran fuerza”. También el Ejército israelí confirmó la muerte el sábado en un ataque en Mawasi del comandante de la brigada de Jan Yunis del brazo armado de Hamás, Rafaa Salameh, mano derecha del ‘número dos’ del grupo en la Franja de Gaza y su jefe militar, Mohamed Deif, a quien perseguía el ataque y de quien no se ha confirmado su muerte aún.