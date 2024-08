Con cacerolazos vecinos protestan por extensos cortes de luz tras sistema frontal de la semana pasad

Con cacerolazos vecinos protestan por extensos cortes de luz tras sistema frontal de la semana pasada

Grupos de vecinos en distintos lugares de la región Metropolitana y también en diversas regiones de país comenzaron a manifestar su enojo mediante cacerolazos durante la tarde noche de este domingo, luego de más de tres días sin suministro eléctrico tras el paso del sistema frontal el jueves pasado. En Santiago, las comunas más afectadas son Las Condes, Maipú y Pudahuel, sin contar otra decena de comunas con cortes parciales o en sectores determinados, como Colina, Vitacura, Macul, Quilicura, entre muchas otras. El gobernador Claudio Orrego criticó duramente a la empresa, afirmando que su comportamiento a lo largo del año ha sido deficiente, pero que la situación actual es “vergonzosa” al tiempo que anunció que se tomarán acciones legales para responsabilizar a la empresa y destacó la necesidad de una modernización radical del sistema eléctrico chileno. La empresa Enel Distribución informó este domingo en la tarde que “entre el martes y el miércoles” repondrá el suministro para 270 mil clientes que siguen sin luz en la Región Metropolitana. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha instado a los clientes afectados a presentar sus reclamaciones a través de la plataforma web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la entidad encargada de fiscalizar y sancionar a las empresas responsables.

Boric recibe a Lula este lunes en medio de crisis en Venezuela

El Presidente Gabriel Boric recibe este lunes en La Moneda al Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llega a Chile en una visita de Estado. El encuentro se da en medio de la preocupación regional por la actual crisis en Venezuela, tras las acusaciones de fraude electoral en los comicios del pasado 28 de julio. De acuerdo a información oficial la actual crisis en Venezuela no está incluida en la agenda, por lo que -hasta el momento- el tema no sería abordado en la declaración conjunta que preparan ambos gobiernos. Sin embargo, desde el gobierno de Brasil se indicó que lo más probable es que sea motivo de conversación entre ambos mandatarios. Ambos líderes mantienen diferencias en relación al Gobierno venezolano, del que el presidente Boric ha estado siempre distanciado, mientras Lula ha tenido una relación más cercana. Boric fue uno de los primeros líderes en poner en duda el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Lula, por su parte, todavía no ha reconocido esos resultados y ha supeditado su posición frente a las elecciones a la divulgación de todas las actas del proceso, detalladas “mesa por mesa”.

Blinken avisa al G7 de un inminente ataque de Irán y Hizbulá a Israel, según Axios

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha hablado con sus homólogos de los países del G7 para advertirles de que se podría producir un ataque de Irán y las fuerzas de Hizbulá en un plazo de 24 horas, según el portal de información Axios. El medio estadounidense cita a tres fuentes conocedoras del contenido de las llamadas que realizó este domingo Blinken a sus homólogos en las que advirtió de ese inminente ataque que podría comenzar este lunes. Mientras, los sistemas de defensa aérea israelíes interceptaron esta madrugada y por la mañana varios drones lanzados por la milicia chií Hizbulá desde el Líbano, si bien dos de ellos impactaron en las proximidades de Ayelet HaShahar, a unos 10 kilómetros de la divisoria, y Malkia, a menos de un kilómetro, según las informaciones del Ejército. “Como resultado de la caída en la zona, un oficial y un soldado de las fuerzas armadas resultaron levemente heridos”.

Starmer preside una reunión de emergencia para abordar la violencia de ciudades británicas

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, celebra este lunes una reunión del comité de emergencia Cobra para abordar los disturbios del fin de semana en varias ciudades del Reino Unido instigados por grupos de ultraderecha. En los desórdenes del fin de semana, más de 170 personas fueron arrestadas. Starmer dijo que los alborotadores “se arrepentirían” y prometió que “se enfrentarían a todo el peso de la ley”. El ministerio de Interior anunció que habrá una mayor protección de las mezquitas y su ministra, Yvette Cooper, dijo hoy que los responsbles “pagarán” por los disturbios.

Nicolás Maduro tilda a la Unión Europea y a Josep Borrell de “vergüenza”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que la Unión Europea (UE) y al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, son una “vergüenza”, luego de que el bloque comunitario expresara que “sigue con preocupación los acontecimientos” en la nación caribeña. La UE reiteró que “sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela” y pidió una “mayor verificación independiente de los registros electorales” tras las votaciones del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador al actual presidente del país caribeño, Nicolás Maduro.

Harris tiene una ligera ventaja de un punto frente a Trump en elecciones, según encuesta

La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, tiene una ligera ventaja de un punto a nivel nacional sobre el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, según una encuesta de CBS News y YouGov publicada este domingo. e acuerdo con el sondeo, Harris obtuvo el 50 % entre los votantes preguntados y Trump el 49 %. Tras la publicación del sondeo, la campaña de Trump indicó en un comunicado que los resultados están “manipulados”, pero no aportó pruebas en tal sentido. La CNN publicó hoy un promedio de cuatro encuestas nacionales recientes -que, entre otras, incluye el sondeo de CBS- que señala que Trump tiene un 49 % de apoyo de los votantes y Harris un 47 %.