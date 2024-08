Diosdado Cabello anuncia radicalización de la “revolución bolivariana” tras presión internacional

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado número 2 del régimen de Nicolás Maduro, expresó que pese a la presión de la oposición y de la comunidad internacional, el gobierno de Nicolás Maduro se mantendrá en el poder y que se radicalizará la “revolución bolivariana”. Apuntó sus críticas a los gobiernos que cuestionan los resultados y también a quienes en el chavismo dudan de la legitimidad de los mismos. Hay que recordar que el órgano electoral venezolano, dominado por el régimen, no ha entregado el detalle de las votaciones, sino que solo cifras gruesas, en las que se da por ganador a Nicolás Maduro. Sin embargo, ante la opacidad del régimen, diversos países, entre ellos Estados Unidos, Argentina y Perú, dan por ganador a Edmundo González. Mientras, la fiscalía general venezolana, también en manos del régimen y a cargo del fiscal Tarek Williams Saab, mismo que negó la existencia del Tren de Aragua y que culpó a Chile del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, emitió órdenes de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González acusados de incitación a la insurrección. A través de su cuenta de X, el Presidente Gabriel Boric, quien ha reiterado que no reconocerá ningún resultado que no esté validado por “organismos internacionales independientes”, condenó la apertura de una investigación contra los líderes de la oposición y pidió al “régimen de Maduro” respetar los derechos humanos. Sin embargo, evitó referirse este lunes a la crisis venezolana durante una declaración pública que hizo en La Moneda en el marco de la visita oficial a Chile de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que hará una declaración hoy martes en la tarde. Lula es considerado un actor clave en la resolución de la crisis venezolana se refirió al conflicto y dijo que “el compromiso con la paz” es el motivo que le ha llevado, junto a sus pares de Colombia y México, “a promover el diálogo y el entendimiento” entre el chavismo y la oposición.

Sube tensión oficialista: PR debate salir del Gobierno o que se retire el PC por respaldo a Maduro

El diputado Alexis Sepúlveda del Partido Radical sugirió que su partido considere salir de la coalición gubernamental debido a desacuerdos con el Partido Comunista (PC) por su apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Sepúlveda critica al PC por apoyar un régimen que él considera dictatorial. Tras sus palabras, parlamentarios y miembros de la directiva, respondieron que era el PC, al reconocer un triunfo de Nicolas Maduro, era el que lucía incómodo en el bloque de Gobierno por la postura del Presidente Boric y del oficialismo, por lo que afirmaron eran los comunistas quienes debían “evaluar su permanencia en el Gobierno”, ya que no tenían una postura en favor de la democracia. Incluso, desde la mesa del PR conminaron al Presidente Boric a que explicitara si la postura que iba a “primar” era la del PC o la del La Moneda.

Piden rebaja en cuentas de la luz tras lluvia de demandas contra Enel

La ministra Camila Vallejo anunció que el Ejecutivo presentará cargos contra la empresa de distribución eléctrica Enel por los prolongados cortes de luz en la Región Metropolitana, que recién mañana miércoles estarían resuelto. Mientas, se informó que aún persisten 100 clientes sin servicio y que las comunas más golpeadas son Maipú, Colina y Lampa. Además, el senador Juan Luis Castro pidió una rebaja del 20% en las facturas de electricidad. Alcaldes de la región han interpuesto una demanda colectiva y exigido compensaciones. Mientras tanto, Enel prevé restablecer el servicio casi en su totalidad para el miércoles. El diputado Alberto Undurraga también solicitará el término de la concesión de Enel.

Harris, ya oficialmente candidata, develará hoy el nombre de su compañero electoral

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, convertida anoche oficialmente en la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia del país, develará este martes el nombre del quien será el candidato a vicepresidente que la acompañe en los comicios del 5 de noviembre. Tras haber obtenido el 99 % de los votos de los 4.567 delegados del Partido Demócrata en una consulta que se cerró el lunes por la noche, Harris será la primera mujer afroamericana que compita en las urnas por la Presidencia de Estados Unidos y lo hará contra el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).

Israel recibe presiones para limitar su respuesta a un posible ataque de Irán

Algunos de los aliados más estrechos de Israel, que se preparan para ayudarle a repeler un posible ataque iraní, están presionando a las autoridades israelíes para limitar su respuesta a la anunciada agresión, según la cadena pública de noticias israelí, Kan. Los aliados, liderados por Estados Unidos, han recordado a Israel que el objetivo es evitar una guerra regional, por lo que debe ser comedido en su respuesta, según esta cadena pública. Mientras, el Ejército israelí aseguró este martes haber matado a unos 45 presuntos milicianos palestinos en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, entre ellos un comandante de Hamás encargado del tráfico de equipamiento militar hacia dentro y fuera del enclave. Según un comunicado castrense, el comandante, identificado como Mohamed Mahasneh, supervisaba principalmente el transporte de material militar por mar, pero también estuvo involucrado en el tráfico por túneles y a través de pasos fronterizos.

Seis detenidos en nuevos disturbios en ciudades británicas

Seis personas fueron detenidas anoche en otra jornada de disturbios en algunas ciudades británicas, donde los agentes fueron atacados con piedras y bombas incendiarias, con lo que son ya más de 370 los arrestados desde que estalló la violencia en Inglaterra e Irlanda del Norte el pasado 30 de julio. Las últimas revueltas, instigadas por grupos de extrema derecha como la Liga de Defensa Inglesa (EDL, en inglés), tuvieron lugar en Plymouth, en el suroeste de Inglaterra; el sur de Belfast, en Irlanda del Norte, y Darlington (norte inglés).