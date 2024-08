Nuevas Protestas por cortes de luz en Santiago mientras Enel acuerda compensaciones con el Sernac

Nuevamente una multitud de personas se congregó en distintas arterias de la Región Metropolitana para protestar por los prolongados cortes de electricidad que se arrastran del jueves pasado. Las manifestaciones se registraron en varias comunas del sector oriente de la capital y apuntan a la falta de servicio de Enel principalmente. Por su parte, Enel confirmó que el Sernac aprobó la solicitud para iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo en búsqueda de posibles compensaciones para clientes afectados por cortes de luz masivos, complementando las compensaciones establecidas por ley. La empresa se comprometió a recuperar el suministro con máxima capacidad operativa. Previamente, el Sernac señaló que abrió procedimientos colectivos con Enel y CGE, buscando un acuerdo en tiempo récord, y como base se usará un esquema de compensación por tramos horarios acordado con Enel por los cortes en mayo y contemplando bonificaciones por pérdidas. En paralelo, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) pidió al Gobierno evaluar la caducidad de los contratos de concesión de las empresas eléctricas, especialmente Enel. En una entrevista radial, el ministro de Energía, Diego Pardow, no descartó la revocación de concesiones, apuntando a que están en la ley.

Luis Hermosilla declara como imputado en el Caso Audios

Cerca de las 9 de la mañana de este martes, el abogado Luis Hermosilla renunció a su derecho a guardar silencio y llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para declarar como imputado en el marco del Caso Audios. Para muchos, esta diligencia se trata como la antesala de una eventual formalización, como anunció +Política de El Mostrador. Tras la declaración de Hermosilla, su hermano, Juan Pablo Hermosilla, quien es su abogado defensor, explicó que la declaración aún no ha concluido y que continuarán colaborando con la investigación.

Formalizan a presidente de Clínica Las Condes por apropiación indebida de unos $2600 millones

El presidente de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil, fue formalizado este martes por el delito de apropiación indebida de más de $2.600 millones. La Fiscalía acusa a Gil de interferir en el no pago de prestaciones a decenas de médicos y que su formalización resulta como consecuencia de que ostenta el cargo de presidente del directorio y presidente ejecutivo de la Clínica Las Condes, por lo tanto, tiene el control de todo lo que se realiza en la clínica. El delito imputado por la fiscalía se refiere a la apropiación indebida de fondos recaudados por la clínica de aseguradoras de salud, incluyendo isapres, Fonasa y pacientes. La investigación comenzó en 2022, cuando varios médicos presentaron querellas por el no pago de honorarios comprometidos, lo que hasta ahora totaliza unos $2.600 millones. Tras la audiencia, Gil, que llegó con una mascarilla cubriendo su rostro, quedó con las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la clínica.

Van Klaveren apunta al “régimen dictatorial” de Maduro: “Probabilidad de fraude es muy alta”

Tras comparecer ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller Alberto Van Klaveren reafirmó la postura del presidente Gabriel Boric, que fue el primer líder internacional en pedir transparencia en los resultados en Venezuela, declarando que Chile no reconoce la victoria de Nicolás Maduro. Además, reiteró su posición sobre el régimen venezolano, calificado previamente como “dictatorial”. Quien también llegó a la comisión fue el embajador Jaime Gazmuri quien declaró que “es evidente que Maduro no puede declararse vencedor” y señaló dos irregularidades en el proceso electoral: la falta de resultados totales irreversibles y la no publicación de todas las actas. También aclaró que sigue siendo embajador de Chile en Venezuela, aunque retirado, y actuará según las instrucciones del Ministerio de Relaciones.

Harris y Walz se lanzan a la campaña: Estamos en desventaja, pero tenemos impulso

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el progresista Tim Walz, dieron este martes el punta pie inicial a su campaña para las elecciones de noviembre con un mensaje de esperanza para ganar al republicano Donald Trump tras meses de pesimismo demócrata. Horas después de nombrar a Walz, ambos aparecieron juntos frente a 14.000 simpatizantes en un estadio de Filadelfia (Pensilvania), en la primera parada de una gira que los llevará por los estados más competitivos del país, claves en el camino a la Casa Blanca.

EE. UU. apoya la mediación de México, Brasil y Colombia para una “transición” en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos dio este martes su apoyo explícito a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México para tratar de superar la crisis política venezolana tras las elecciones del pasado 28 de julio. El encargado interino del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Wells, señaló en una llamada con reporteros que EE. UU. está “a favor del diálogo” de la mencionada iniciativa diplomática y aseguró que mantienen una coordinación “muy cercana” con estos tres Gobiernos.

La Justicia argentina prohíbe al expresidente Alberto Fernández salir del país

El expresidente argentino Alberto Fernández no podrá salir de su país por una orden judicial dictada este martes tras la decisión de su expareja, Fabiola Yáñez, de denunciarlo por violencia machista. Según una orden dictada por el juez federal Julián Ercolini y publicada por el portal Infobae, el exmandatario tiene prohibida la salida de Argentina como así también acercarse a Yáñez, que actualmente reside en Madrid con el hijo de ambos, Francisco, de dos años. Los hechos de violencia denunciados habrían ocurrido cuando Fernández era presidente argentino.