Gobierno impone plazo a Enel y se abre a que Estado participe en distribución eléctrica

Para este martes a las 23:59 horas la totalidad de los clientes sin suministro eléctrico deben tener repuesto el servicio o, de lo contrario, el proceso para caducar la concesión de Enel pasará a una siguiente fase, indicó el Gobierno a través del ministro de Energía, Diego Pardow. A las 6 de la mañana de este lunes aún se reportan más de 17 mil hogares sin electricidad. El ministro aseguró que si la empresa cumple con esta última exigencia, el proceso de caducidad de concesión de Enel se mantendría en la Etapa de Requerimiento, quedando en pausa. Sin embargo, si no lo consigue, la medida seguirá adelante. Lo sorpresivo de los anuncios del secretario de Estado fue que indicó que debe abrirse una discusión respecto a la posibilidad de que el Estado tenga participación en la distribución eléctrica. “Es una discusión que yo creo que hay que tener con tiempo”, dijo el ministro. “No puede limitarse solamente a cómo remediamos o cómo cambiamos nuestro modelo de tarificación y como incentivamos la inversión privada, sino que también necesitamos tener una discusión de fondo sobre cuáles son las capacidades que queremos que tenga el Estado, independiente del Gobierno (…) para hacerse cargo”, afirmó.

Carmona responde a dichos de Quintana y asegura: “No vamos a renunciar a nuestra posición de Partido Comunista”

Este domingo el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se respondió a los dichos del senador Jaime Quintana, presidente del PPD, quien advirtió que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela” a su partido se le hacía muy difícil renovar un pacto con ellos”. “La posición de ellos es la de ellos, y yo tendré que asumirla, no es nuestro problema. Pero no vamos a renunciar a nuestra posición de Partido Comunista, de partido de izquierda”, dijo Carmona. Además, el líder del PC afirmó que “es evidente que cada fuerza política tiene el legítimo derecho a hacer opciones”, por lo que “todas las partes, hagámonos cargo nomás de las consecuencias”, advirtió.

Bachelet empata con Kast en intención de voto y queda a 4 Puntos de Matthei en segunda vuelta

En el último sondeo de intención de voto espontáneo de Cadem la expresidenta Michelle Bachelet alcanzó el segundo lugar, empatando con José Antonio Kast, con un 11% de las preferencias. Este repunte en apoyo la deja a tan solo cuatro puntos de Evelyn Matthei en un eventual escenario de segunda vuelta, con un 49%, frente al 45% de Bachelet. Por otro lado, la alcaldesa de Providencia continúa liderando en la preferencia presidencial espontánea con un 21%. En términos de evaluación política, Matthei sigue siendo la figura mejor evaluada, con un 70% de aprobación, y se impondría en todos los escenarios hipotéticos de segunda vuelta. En cuanto a la evaluación de figuras políticas, destaca un caída significativa de Marco Enríquez-Ominami, quien registra un 38% de aprobación, disminuyendo 6 puntos, y la del senador Javier Macaya, con un 19%, lo que representa una caída de 8 puntos. En la segunda semana de agosto, la gestión del presidente Gabriel Boric mostró una mejora en su aprobación, con un 37%, un aumento de 2 puntos, mientras que su desaprobación disminuyó en 2 puntos, situándose en un 55%. Respecto de la crisis de suministro eléctrico, un 55% de los encuestados considera que las empresas de electricidad son las principales responsables de lo ocurrido.

El R. Unido, Francia y Alemania piden a Irán y sus aliados que se abstengan de ataques

El Reino Unido, Francia y Alemania saludaron este lunes los esfuerzos para resolver el conflicto en Oriente Medio y pidieron a Irán y sus aliados que se abstengan de perpetrar ataques que “puedan intensificar aún más las tensiones regionales” y pongan en peligro la oportunidad de acordar un alto el fuego. En un comunicado conjunto divulgado hoy, el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, dicen que reciben con satisfacción “el trabajo incansable” de Catar, Egipto y EE.UU. para lograr un acuerdo que lleve a una tregua y la liberación de los rehenes en Gaza.

Hamás no acudirá a la próxima ronda de negociaciones del acuerdo del alto el fuego en Gaza

La organización islamista Hamás no acudirá a la próxima reunión para negociar el alto el fuego en Gaza con Israel, que podría ser el jueves 15 en El Cairo o en Doha, según anunció en un comunicado en el que llamó a implementar lo ya acordado con anterioridad “en lugar de proseguir con nuevas rondas de negociaciones”. Hamás apela a los mediadores, Egipto, Catar y Estados Unidos, a hacer a Israel cumplir con lo acordado el pasado 2 de julio, sin que hayan trascendido más detalles al respecto, asegurando que las nuevas propuestas del Estado hebreo en las negociaciones “dan cobertura” a su ofensiva en Gaza y le “conceden tiempo” para continuarla.

Decenas de miles de evacuados por un gran incendio que llega a las puertas de Atenas

Cientos de bomberos luchan este lunes por segundo día consecutivo contra un gran incendio forestal que, atizado por fuertes vientos, ha llegado a las puertas de Atenas y ha forzado a las autoridades a evacuar a decenas de miles de personas, dijo a EFE una portavoz de los Bomberos. Más de 560 bomberos con 177 camiones, 17 aviones y 15 helicópteros cisterna operan en la zona para contener las llamas, que se extienden en un frente de unos 30 kilómetros, informa la televisión de SKAI.