Juntos y Revueltos: Gómez y Carvajal sobre formalización de Hermosilla y crisis de seguridad

En el reciente episodio de Juntos y Revueltos, conducido por Fran Castillo, participaron Claudia Carvajal, jefa de la carrera de periodismo de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, y Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso. Los panelistas discutieron sobre el caso Hermosilla y las respuestas del presidente Gabriel Boric a las críticas de la oposición por la reciente ola de delitos violentos.

El primer tema se centró en el anuncio del diputado socialista Daniel Manouchehri, quien como querellante en el caso Audios, adelantó que se solicitará la prisión preventiva para Luis Hermosilla y otros implicados en la audiencia de formalización que se realizó hoy. Manouchehri, quien presidió la comisión investigadora del caso, enfatizó la necesidad de aplicar penas severas para recuperar la confianza en las instituciones del país.

Hermosilla, junto a otros acusados, enfrenta cargos por sobornos y delitos tributarios. En particular, el abogado será formalizado por lavado de activos, ya que se detectaron movimientos bancarios por $4.370 millones entre 2021 y 2023, montos que no se justifican con su actividad profesional.

En segundo lugar, se abordó la respuesta del presidente Gabriel Boric a las críticas de la oposición tras una serie de delitos violentos en la Región Metropolitana, que resultaron en ocho homicidios durante el fin de semana.

Durante una visita a la región de Ñuble, Boric destacó que la seguridad pública es la principal prioridad de su gobierno. “Nuestros enemigos, nuestros adversarios, son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado. A ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí no me va a encontrar”, dijo ante los emplazamientos.

Revisa el capítulo completo a continuación: