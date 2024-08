Hermosilla vuelve a arremeter contra el gobierno y politiza el caso audios

Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, quien cumple prisión preventiva por delitos de corrupción, criticó al Gobierno por una presunta intervención política en el caso. El abogado acusó al Presidente Boric y los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero de manipulación y abuso, comparándolos con “matones que golpean cuando uno está en el suelo”. Hermosilla pidió al ministerio público la entrega completa del teléfono de su hermano para evitar la selección arbitraria de evidencia. Defendió su postura señalando que el Gobierno estaría violando principios constitucionales y afectando la independencia judicial.

Se confirma investigación penal sobre exfiscal Manuel Guerra en caso Hermosilla

También en el Caso Hermosilla, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, investigará al exfiscal Manuel Guerra tras la revelación de conversaciones de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla. Estas conversaciones, de 2016, incluyen discusiones sobre el Caso Penta y contactos con figuras políticas como Andrés Chadwick. El Ministerio Público examina si estos diálogos podrían constituir delitos relacionados con causas en investigación. Guerra, quien lideró el Caso Penta, ha eludido comentar sobre su implicación.

Argentina niega ser responsable de violación de espacio aéreo denunciada por Chile

Argentina negó haber violado el espacio aéreo chileno, tras la denuncia que llevó a la FACH a desplegar aviones de combate. El Ministerio de Defensa argentino afirmó que solo hubo un vuelo civil de LADE el 27 de agosto, sin actividades militares. En respuesta a la alerta chilena sobre tráfico aéreo no identificado, Chile desplegó aviones F-5, pero no halló aeronaves. La ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, confirmó la investigación en curso, mientras que el gobierno argentino indicó no haber recibido quejas formales.

Exfiscal del Senado se querella contra secretario general por prevaricación y falsificación

La controversia en torno al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, se intensifica tras una querella por prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público, presentada por el exfiscal Javier Norero. El abogado acusa a Guzmán de realizar un sumario irregular para perjudicarlo y falsificar información solicitada por Ley de Transparencia. La querella surge antes de un fallo de la Corte Suprema sobre un recurso de protección por despido ilegal. Además, se señala que Guzmán abrió un sumario seis meses después de que Norero cesara sus funciones, buscando invalidar un fallo favorable.

Por amplia mayoría: Cámara de Diputados rechaza censura contra mesa liderada por Karol Cariola

La Cámara de Diputados rechazó la moción de censura presentada contra la mesa directiva de la instancia presidida por la militante comunista Karol Cariola por 81 votos en contra y 38 a favor. La medida fue promovida por el parlamentario Johannes Kaiser tras cuestionar y reclamar por la posición del Partido Comunista ante la crisis política y electoral de Venezuela.

Proyecto de Ley “Más Mujeres en Directorios” avanza en comisión y pasa a la sala de la Cámara

La comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó el nuevo diseño del proyecto de Ley “Más Mujeres en Directorios”. La iniciativa busca aumentar la participación de las mujeres en las mesas directivas de las sociedades anónimas, abiertas y especiales, fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Con esto, la iniciativa queda despachada a la sala de la Cámara con la recomendación ser aprobada. El proyecto cuenta con Urgencia Simple y se espera que sea revisado por la sala durante las próximas semanas.

Nvidia no logra esperadas proyecciones de ingresos

Nvidia Corp. pronosticó ingresos por 32 mil 500 millones de dólares para el tercer trimestre, superando la media de las expectativas de los analistas que estaba en 31 mil 900 millones y lejos de las estimaciones más altas que rondaban los 37 mil 900 millones. Esto generó preocupación por un posible freno en su crecimiento, que había sido catalogado de explosivo. La empresa también enfrenta problemas de producción con su nuevo chip Blackwell. Nvidia ha experimentado un gran crecimiento, impulsado por la demanda de infraestructura de Inteligencia Artificial, especialmente en centros de datos, pero existe preocupación por una posible burbuja de inversión en este sector.