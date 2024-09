Suprema rechaza petición de abogados de Ministra Vivanco mientras fiscalía hace nuevas diligencia

Casos Hermosilla y “muñeca bielorrusa” no dan respiro a Vivanco: Fiscalía hizo nueva incautación

La fiscalía regional de Los Lagos incautó nuevos equipos tecnológicos y documentos de la suspendida ministra Ángela Vivanco en sus oficinas en la Universidad Católica. La incautación, realizada por el OS7 de Carabineros, forma parte de la investigación en curso y es la tercera diligencia desde que la fiscal Carmen Gloria Wittwer asumió el caso el 9 de septiembre. Al ser abordada por la prensa Vivanco se manifestó tranquila y aseguró. “Es largo, es una larga defensa”, respecto al proceso investigativo que se inició en su contra. Ante las consultas sobre su inocencia agregó que “ya lo van a ver cuándo haga mi defensa, estoy buscando los antecedentes”. Además, durante la mañana de este jueves y en sesión extraordinaria del pleno de la Corte Suprema, el tribunal declinó acceder a las peticiones de los abogados de la suspendida ministra. Estos eran extender el plazo para hacer sus descargos; que el máximo tribunal desistiera de obtener los chats que mantuvo con Luis Hermosilla y que se le entregue el expediente de la Comisión de Ética. Todo fue rechazado.

Municipio se reinstala como querellante y exalcaldesa Cathy Barriga será reformalizada este viernes

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago restituyó a la Municipalidad de Maipú como querellante en el caso contra la exalcaldesa Cathy Barriga, imputada por fraude y falsificación durante su gestión entre los años 2017 y el 2021. El tribunal revocó una decisión previa que había excluido al municipio, permitiendo su participación en la investigación sobre malversación de fondos públicos. El fallo llegó el día antes de la reformalización de Barriga, que será durante esta jornada, y permite al municipio y a la Corporación continuar en el proceso judicial mientras se define el rol del Consejo de Defensa del Estado.

Frente Amplia denuncia al Partido Republicano ante el Servel tras video que celebra golpe de Estado

El Frente Amplio denunció al Partido Republicano ante Servel por un video de la juventud de esta colectividad que celebra el golpe de Estado de 1973, considerando que violaría la Ley de Partidos Políticos al no contribuir a la democracia ni promover los derechos humanos. El video, publicado en redes sociales, ha sido ampliamente criticado. El Frente Amplio sostiene que el material audiovisual erosiona las instituciones democráticas y legitima las violaciones a los derechos humanos. En respuesta, el Partido Republicano defendió su postura y acusó a la izquierda radical de usar la violencia y la mentira.

Javier Milei logra apartar a Rodrigo Valdés de las negociaciones argentinas con el FMI

Las presiones del presidente argentino Javier Milei llevaron a que Rodrigo Valdés fuera apartado de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El exministro de Hacienda y actual director del Departamento del hemisferio occidental del FMI delegará sus funciones en Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja. Milei había criticado a Valdés y el FMI por las políticas económicas pasadas y le había solicitado a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, que no liderara las negociaciones. Pese a la salida el FMI expresó su confianza en Valdés y su equipo.

Trump anuncia que no participará en otro debate con Kamala Harris

Donald Trump anunció que no participará en otro debate electoral contra Kamala Harris. Tras dos debates anteriores, uno en junio contra Joe Biden y otro reciente con Harris, Trump afirmó que las encuestas lo muestran como el ganador y que no ve necesario otro encuentro. Harris fue considerada ganadora del segundo debate por analistas y los medios en general, pero Trump argumentó que, al no haber perdido, no necesita una revancha. Así, el segundo debate será el único cara a cara televisado antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Putin amenaza: la OTAN entrará a la guerra con Rusia si autoriza el uso de misiles a Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que, si la OTAN permite a Ucrania usar misiles de largo alcance contra territorio ruso, significará que el organismo atlántico, EE. UU. y Europa estarán en guerra con Rusia. Putin afirmó que tal decisión cambiaría la naturaleza del conflicto, que dejaría de ser entre Ucrania y Rusia. Putin basa sus acusaciones en que Ucrania necesitaría la ayuda de satélites de inteligencia occidentales para utilizar estos misiles. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó a la OTAN de coordinar los ataques ucranianos en territorio ruso.