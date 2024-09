Este lunes se ingresarán acusaciones Constitucionales contra ministros Vivanco, Matus y Muñoz

Finalmente, este lunes serán ingresadas al menos tres acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema. En primer lugar, Renovación Nacional anunció ayer domingo por la tarde que ingresará un libelo contra la ministra Vivanco consistente en dos capítulos. Aunque, desde el partido socialista también se anunció el ingreso de una acusación contra la suspendida ministra, aunque aún no se detalla el contenido ni la cantidad de capítulos que debiera quedar zanjado durante la mañana, pero se anticipó que su vinculación al abogado Hermosilla y el notable abandono de deberes serán el centro del libelo. Desde la DC se elaboró la acusación en contra del ministro Jean Pierre Matus que estaría centrada en tres elementos. Falta a la verdad, al negar la existencia de chats entre él y el abogado Hermosilla; no haber incluido a Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick en su lista de inhabilidades, pérdida de imparcialidad del ministro. Desde la UDI anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz por notable abandono de deberes en el caso de su hija, Graciel Muñoz, que usó información proporcionada por el magistrado para un negocio inmobiliario.

Un cuarto ministro sería Mario Carroza quien está siendo investigado por la comisión de ética de la Corte Suprema, sin embargo, los anuncios de la diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, de la presentación de una acusación contra Carroza no han sido mayormente respaldados por su propio sector.

Duras críticas a ministra Tohá por “normalizar” cifra de homicidios durante fiestas patrias

Duras críticas recibió la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó el sábado que la cifra de homicidios durante las Fiestas Patrias es similar a la habitual. Al momento de sus declaraciones se conocía de 25 homicidios, cifra que aumentó a 30 el domingo. Diputados de oposición como Diego Schalper y Gloria Naveillán acusaron al gobierno de normalizar una situación grave y de no tomar medidas preventivas adecuadas. Desde el oficialismo, particularmente el delegado presidencial de la región metropolitana respaldó a la ministra Tohá, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que no buscan normalizar los homicidios.

Presidente Boric parte a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

El Presidente Gabriel Boric viajó a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde ofrecerá un discurso el martes sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos. Se reunirá con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo. Además, participará en la Cumbre del Futuro y presidirá un evento para fomentar la ratificación del Acuerdo sobre Biodiversidad Marina. Lo acompañan parlamentarios y ministros, como el canciller Alberto van Klaveren, quien destacó las propuestas para fortalecer la gobernanza global.

Trump descarta volver a presentarse en 2028 si pierde las elecciones de noviembre

Donald Trump, expresidente de EE.UU. y actual candidato republicano para las elecciones de noviembre próximo, descartó presentarse a las elecciones de 2028 si no gana a fines de año. En una entrevista, eso sí, dejó abierta la posibilidad de incluir a Elon Musk o Robert F. Kennedy Jr. en su gabinete. Trump consideró a Kennedy Jr. como un buen candidato para temas de salud y medio ambiente, mientras que destacó el apoyo de Musk, sugiriendo que podría ayudar a controlar el gasto gubernamental y liderar una comisión de eficiencia gubernamental, si su agenda lo permite.

Scholz celebra triunfo socialdemócrata en regionales, con ultraderechista AfD como segunda mayoría



El canciller alemán, Olaf Scholz, celebró anoche desde Nueva York la victoria de su partido en los comicios regionales en el estado federado de Brandeburgo, en el que los socialdemócratas lograron mantenerse como la fuerza más votada, aunque con poco menos de dos puntos de margen respecto a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Según los datos finales oficiales preliminares, el Partido Socialdemócrata (SPD) del jefe de Gobierno regional, Dietmar Woidke, sumó el 30,9 % de los votos, frente al 26,2 % en los anteriores comicios de 2019, y contará así con 32 escaños, siete más. AfD se colocó en segundo lugar, con el 29,2 % de los apoyos (23,5 % en 2019) y tendrá también siete diputados más, hasta un total de 30.

Líderes mundiales adoptan Pacto del Futuro abriendo la puerta a reestructuración de la ONU

Líderes mundiales adoptaron este domingo en Naciones Unidas el Pacto para el Futuro, un documento sin carácter vinculante en el que se abre la puerta a una reforma del Consejo de Seguridad, un rediseño de la arquitectura financiera de la institución y a nuevas regulaciones para los avances tecnológicos. El Pacto, que debía salir adelante por consenso y tras 18 meses de negociaciones entre los Estados miembros, “sentará las bases de un orden mundial sostenible, justo y pacífico para todos los pueblos y naciones”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura.