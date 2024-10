Ni Tohá ni Monsalve: exfiscal asegura que el que debe salir es el subsecretario Vergara

Ayer, el partido Republicano presentó una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, argumentando una crisis de seguridad en el país. Sin embargo, la jornada dio un giro inesperado cuando 15 diputados de Renovación Nacional (RN) anunciaron que la próxima semana impulsarán un juicio político para destituir al Presidente Gabriel Boric.

Esta acción no fue consultada con el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien expresó su desacuerdo con la decisión, al igual que Gustavo Benavente, quien también criticó esta maniobra dentro del Congreso. Ambos señalaron la falta de consenso y coordinación dentro de los partidos, lo que ha generado tensiones adicionales en el escenario político actual. Finalmente, una controversia que terminó con RN anunciando que no prosperó la acusación contra el Presidente.

Pero no todos apuntan sus dardos hacia Tohá y el Presidente. Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el exfiscal de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, quien si bien no quita responsabilidades al Mandatario y su mano derecha por la situación de seguridad en el país, descarta que acusaciones constitucionales contra ellos ayuden a resolver el problema.

“Vamos a perder tiempo con las acusaciones constitucionales. Es evidente que hay un problema de seguridad, es evidente que probablemente (Boric y Tohá) no lo han asumido con la seriedad o con el profesionalismo que se requiere en un caso de esta naturaleza, donde estamos en una crisis. Pero bueno, vayamos a la base del problema y la base es que tenemos un problema de prevención“, señala Villalobos, que agrega que el enfoque en la materia por parte del Gobierno el cual, habiendo destinado recursos a las fuerzas policiales, no las ha dispuesto de manera efectiva.

“Se han creado leyes, pero las leyes no funcionan absolutamente por sí solas: necesitan en definitiva de un análisis especialista y de una coordinación que hasta la fecha no se ha hecho con las policías y las fiscalías. (…) No hay fórmulas mágicas, pero efectivamente lo que ha ocurrido es que ha sido insuficiente el trabajo que se ha hecho por parte de las autoridades con los recursos que se han asignado”.

Bajo la tesis de Villalobos, quien sí debería salir de su cargo es el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, ya que “no es posible tener (en el cargo) a alguien que en, los números fríamente analizados, tenga una situación absolutamente insuficiente en términos de prevención delictual”.

“Veía ayer, por ejemplo, un reportaje en donde hoy los funcionarios de seguridad municipal están asumiendo labores de prevención de delitos, algo pero muy importante, y donde el propio subsecretario de prevención del delito no sabía -o por lo menos no reconocía al aire- que estas personas estaban ejerciendo incluso labores que correspondían a los funcionarios policiales”, criticó el exfiscal a Vergara, quien además señaló que en esos casos los funcionarios corren los riesgos a los que se enfrentan funcionarios de Carabineros pero sin la protección con la que cuentan.

“Si no han funcionado todos los planes que se han creado por el subsecretario de Prevención del Delito, bueno, partamos por la base en definitiva de cambiar y y dar una señal distinta. Uno no ve cómo la fórmula que saliendo el cargo esto se vaya a mejorar, pero hay que dar un énfasis distinto en lo que tiene que ver con la prevención de los delitos (…) Si es cosa de ver las cifras: ¿qué delitos se previenen en Chile? Ninguno“, fustigó Villalobos.

En cuanto a medidas concretas, el exfiscal identifica en el control fronterizo un déficit importante en las políticas preventivas del gobierno, por cuanto eso habilita la instalación del crimen organizado en el país por un lado, mientras que dificulta los procesos de identificación de los sospechosos por el otro.

“Por eso te pregunto, ¿qué hacer? Hay que incrementar personal, hay que incrementar facultades de fiscalización en la frontera, pero además, hay que agregar inteligencia investigativa. Porque por ejemplo: no todo ingresa por el norte. Hay también, investigaciones que se han detectado donde, desde Argentina, han ingresado a través de camiones que ingresan con distinto armamento”, señaló el fiscal, quien también tuvo observaciones respecto al control de armas en Chile.

“Si tú piensas que las armas que están inscritas en Chile terminan en manos del delincuente cuando te ingresan a robar a la casa, o cuando se extravían las armas… esa no es la realidad del crimen organizado. Entonces, si una autoridad está pensando en diseñar un plan para nuevas fiscalizaciones de las armas que están inscritas, bueno, seguimos en un problema grave, porque no estamos asumiendo la realidad que tiene que ver con el tráfico de armas”.