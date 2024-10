Insulza por formalización de Yáñez e intencionalidad: “Me cuesta pensar que pueda ser demostrado”

Durante el día martes y en medio de su formalización por apremios ilegítimos en el marco del estallido social de 2019, el exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, describió la acción en su contra como “absolutamente injusta y absurda”.

“Se nos pedía, de acuerdo a los antecedentes que estamos recogiendo, lo imposible. Más de 665 días de violencia en todo el país, los carabineros tuvimos que actuar con los medios y con las capacidades que el Estado nos había entregado”, manifestó Yáñez, además de destacar el riesgo para todos los involucrados, Carabineros incluidos.

“Los graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia de nuestro país, sino que también la seguridad y vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el exministro del Interior durante el Gobierno de Ricardo Lagos y actual senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, sobre la formalización de cargos que enfrenta el general(R) de Carabineros.

Insulza hizo eco de la defensa presentada por Yáñez, el cual también sostuvo que las manifestaciones no fueron pacíficas, sino “ataques violentos a la institucionalidad”, y que “la única institución que estuvo presente en la calle para poder resguardar, no solamente la democracia, sino también el Estado de Derecho”, fue Carabineros.

“Efectivamente se vivió una situación de violencia tremenda, y naturalmente el estallido social partió en gran parte de nuestros problemas: no olvidemos que un senador llevó al Senado a la primera línea. A los que salían a pelearse con la policía terminaron siendo aplaudidos en el Salón de Honor del Congreso“, recordó Insulza. “Hablar de eso y decir que el general, de alguna manera instigó alguna situación, realmente a mí me parece muy injusto“.

Además, señaló que le cuesta inferir intencionalidad e instrucciones por parte del Alto Mando de Carabineros durante el Estallido social, en particular respecto a los 163 casos de trauma ocular presentados por la Fiscalía ―representada por la fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong― durante la formalización de cargos.

“Eso lo tiene que demostrar la fiscal Chong, que hubo (o no) instrucciones que condujeron al disparar a las masas. Aunque soy abogado no soy penalista, pero me cuesta imaginar que eso pueda ser demostrado. ¿Una instrucción del tipo ‘dispárenle a los ojos’? Eso fue también parte del clima de la época”, apreció Insulza, junto con señalar que sería igualmente complejo apuntar al Alto Mando de la época a que actuó por omisión, por cuando eso implicaría demostrar que dicha omisión causó exactamente el resultado que acusa la Fiscalía.

El senador socialista también se refirió al problema que enfrenta la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, luego de que el Partido Republicano anunciara una acusación constitucional en su contra.

“Si hay alguien que ha trabajado con todo lo que ha tenido, a toda su capacidad para llevar adelante una política de política de seguridad pública, es la ministra Tohá. Desgraciadamente, el hecho de hablar de acusaciones constitucionales en la Cámara empieza a oler un poco a lo que pasó en tiempos de la Unidad Popular, cuando se votaba en contra de los ministros todas las semanas“, señaló el ‘Panzer’.

Además adelantó que, si bien entre los diputados la acusación pueda prosperar, una vez llegado el libelo acusatorio al Senado “fracasaría de todas maneras“. “Espero que los diputados que se mueven en el centro del espacio político se den cuenta de que esta es una acusación complemente injusta y absurda, y la rechacen de inmediato”, admitió el exministro.