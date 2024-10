Ángela Vivanco enfrenta hoy al pleno de la Suprema por cuaderno de remoción

Este viernes 4 de octubre, la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentará su defensa ante el Pleno de la Cortes Suprema, enfrentando siete cargos relacionados con el caso Hermosilla, que incluyen causas como la “muñeca bielorrusa” y Kodama. Sin embargo, en una intensa movida comunicacional anoche apareció en 3 canales de televisión distintos durante el noticiero central entregando su versión de los hechos y cómo ha enfrentado estos momentos. Vivanco criticó el proceso de remoción, afirmando que ha sido apresurado y que no ha tenido igualdad de armas en su defensa. También abordó su relación con Hermosilla, señalando que su conocimiento del abogado era limitado y que no le pidió que consiguiera votos. Vivanco apareció en Canal 13 y en TVN, más un extracto de entrevista que publicó CNN Chile que había sido hecha por el diario La Tercera y que será publicada en extenso este fin de semana.

Socialistas piden “caiga quien caiga” y frenteamplistas ponen las manos al fuego por Karamanos

Tras la revelación del peritaje de la PDI en el marco del caso Convenios en la arista ProCultura en el que aparecen cinco depósitos de Irina Karamanos a la fundación el Presidente Boric expresó plena confianza en que su excompañera y él nunca participaron en financiamiento irregular de la política. Aun así, el Mandatario sostuvo la importancia de investigar a fondo el caso para garantizar transparencia, destacando que colaborarán con las investigaciones necesarias. Por su parte, la oposición intensificó sus críticas a La Moneda y solicitó aclarar la situación en que se ve envuelta la exprimera dama. Mientras el Frente Amplio defendió a Karamanos, el Partido Socialista exige claridad y no descarta acciones legales. La Fiscalía Regional de Coquimbo anunció la apertura de una investigación de oficio tras las revelaciones de El Mostrador sobre este caso. El fiscal Patricio Cooper lidera la causa que aborda posibles delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.

Casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol acusados de colusión: FNE pide histórica multa

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol, junto a cinco altos directivos, acusándolos de coludirse en las licitaciones de permisos para operar casinos entre 2020 y 2021. La FNE solicita multas por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (US$ 151,9 millones) y la revocación de los permisos obtenidos. Se evidencia que las empresas pactaron ofertas que resultaron significativamente más bajas que en un marco competitivo.

Luis Hermosilla fracasa en intento para inhabilitar a fiscal Lorena Parra

El fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud de inhabilitación presentada por Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, contra la fiscal regional Lorena Parra, encargada del caso de corrupción relacionado con su familia. La defensa argumentó que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla y solicitado su apoyo para su amiga Marta Herrera en la carrera por la Fiscalía Nacional. Sin embargo, Barros afirmó que los chats no evidencian una amistad y que no se presentaron causales de inhabilidad conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Partido Republicano pide disculpas por destrucción de imágenes en sitio de memoria

El Partido Republicano emitió disculpas públicas tras la destrucción de imágenes en un sitio de memoria relacionado con víctimas de la dictadura en Chile. Las imágenes formaban parte de un memorial que buscaba honrar a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos. La acción, que generó condena generalizada, fue atribuida a miembros del partido. En su disculpa, el Partido Republicano se comprometió a tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan y reafirmó su respeto hacia los sitios de memoria.

Rector de la USS refuta defensa de Cubillos: “Hay una defensa fuera de la realidad”

El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, se refirió a la polémica por el salario de $17 millones que recibió Marcela Cubillos durante su tiempo en la universidad. Lavados expresó que sus declaraciones no han mostrado empatía y están “fuera de la realidad”, generando molestia dentro de la institución. Aclaró que Cubillos no fue contratada como académica, sino como coordinadora de publicaciones y estudios, y admitió que la libertad laboral en una universidad regulada no puede ser absoluta, en respuesta a los comentarios de Cubillos sobre la libertad de trabajo.