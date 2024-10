Matthei y chats Hermosilla-Guerra: “Nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados”

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, reaccionó a los chats revelados entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, donde se menciona su nombre. Matthei calificó las expresiones como denigrantes y que no aportan a la investigación del caso. Según The Clinic, Guerra describió a Matthei como “guapa, rica, con coraje para decir lo que piensa”. Matthei respondió con un video afirmando no tener causas judiciales con ellos. Criticó el debate “miserable” que desvía la atención de los problemas de los chilenos, abogando por la transparencia en el proceso. La diputada Daniella Cicardini pidió a Matthei aclarar su relación con Guerra y Hermosilla.

Cadem: más del 90% de los chilenos está insatisfecho con el funcionamiento del Poder Judicial

En la última encuesta Plaza Pública de Cadem, se reveló que un abrumador 91% de los chilenos se muestran insatisfechos con el Poder Judicial, seguido del sistema político con un 90% y el modelo económico con un 64% de insatisfacción. Además, se destaca la petición de reformas, siendo la reforma procesal penal la más demandada para el sistema judicial. En cuanto a los partidos políticos, se evidencia una polarización desde 2019, donde el Partido Republicano obtiene la mejor calificación con un 8,2. Por otro lado, en la aprobación presidencial, se mantiene una tendencia negativa para el Presidente Boric, con una aprobación del 34% y una desaprobación del 57%.

Despegó avión de la FACh que hará vuelo humanitario con chilenos desde Líbano

Eespegó un vuelo humanitario desde Santiago hacia Beirut, Líbano, coordinado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, y la Fuerza Aérea de Chile. Mandatado por el Presidente Gabriel Boric, el objetivo es traer de regreso a connacionales afectados por el conflicto. El avión Boeing B-767 también transporta ayuda humanitaria, incluyendo medicamentos e insumos médicos, gracias a aportes del Gobierno y la comunidad libanesa en Chile.

Emergencia por alteración del agua en Arica: suspenden clases en 58 establecimientos educacionales

Autoridades confirman la suspensión de clases en 58 establecimientos educacionales de Arica debido al olor a hidrocarburos en el agua potable distribuida por Aguas del Altiplano, afectando a más de 18 mil clientes en dos sectores de la comuna. La autoridad sanitaria recomendó no consumir el agua hasta que se determine su aptitud para el consumo humano, mientras la empresa dispuso puntos de abastecimiento. Se mantiene la emergencia en Arica, con clases suspendidas hasta el martes, a la espera de análisis. Aguas del Altiplano descarta presencia de hidrocarburos, la SISS investigará responsabilidades y medidas de mitigación, y los antecedentes se entregaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Colegio de Profesores inicia caminata de 3 días al Congreso para presionar por proyectos de educación

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, lidera una caminata de tres días desde la estación Pajaritos hacia el Congreso Nacional en Valparaíso, con el objetivo de presionar al gobierno y al poder legislativo para priorizar las discusiones educativas. Los profesores exigen fortalecer la educación pública, un nuevo financiamiento para la educación superior y la condonación de la deuda estudiantil, entre otras demandas. La marcha surge en medio de la crisis educativa del país y busca abordar problemas como la inseguridad en las aulas. La caminata culminará el próximo martes 8 de octubre, día en que se votará el proyecto de ley sobre convivencia escolar, en medio de casos como el suicidio de la profesora Katherine Yoma y la condena a un estudiante por agredir a un profesor.

Ministerio de Salud afirma que se “está estudiando” introducir vigilantes armados en centros de salud

La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha admitido la posibilidad de implementar vigilantes armados dentro de los centros de salud del país como medida de disuasión ante la creciente violencia y amenazas que han enfrentado estos recintos. En una entrevista con TVN, Aguilera enfatizó en la importancia de garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud, mencionando que están abiertos a considerar todas las medidas necesarias. Legisladores como el senador Juan Luis Castro y el diputado Andrés Celis también han expresado su apoyo a esta propuesta, considerando los centros de salud como infraestructura crítica en medio de un preocupante aumento de agresiones, documentado en el Sistema de Reportabilidad de Agresiones al Personal de Salud del Ministerio de Salud.

Hoy se conmemora un año del ataque de Hamás a Israel que desató conflicto actual en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y Yihad Islámica resaltaron el domingo el primer aniversario del que calificaron como “glorioso” ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicias palestinas asaltaron los territorios israelíes en la frontera con la Franja de Gaza, dejando unos 1.200 muertos y haciéndose con más de 240 rehenes, de los que al menos un centenar continúan en el enclave palestino. Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reafirmó su compromiso de vencer a los enemigos de Israel y que ya ha cobrado la vida de más de 40 mil palestinos en la Franja de Gaza, en un conflicto que también se ha extendido a Líbano y Siria, además de la intervención de Irán.