Diputada Musante (PPD-IND) acusa “descoordinación dentro del comité político” por caso Monsalve

El lunes 14 de octubre una funcionaria de la Subsecretaría del Interior denunció ante la PDI a su superior, el hasta entonces subsecretario Manuel Monsalve, por violación y abuso sexual. Desde su salida del día jueves del Gobierno, en la arena política, particularmente en el lado oficialista, las únicas constantes han sido las incertidumbres, las dudas y las contradicciones.

La denuncia expuso no solo problemas en la estrategia política del Gobierno, sino también una gestión comunicacional con múltiples voceros, incluido el propio Presidente, que terminó por generar más preguntas que respuestas.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la situación en el oficialismo con la diputada y jefa de bancada PPD-Independientes, Camila Musante, quien es crítica del manejo por parte del Gobierno de la crisis.

“¿Qué pasó ahí? La pregunta que varios de nosotros nos hacemos (…) Creo que es muy delicada la situación y claramente existió un manejo inoportuno sobre la salida de Monsalve. Porque ante la denuncia por un delito tan grave como es el de violación no puede existir un plazo de espera o 48, ni 12, ni siquiera una hora, en el entendido que él es, como la figura de subsecretario del Interior, quien coordina a las policías ―sobre todo de Investigaciones― y que por lo tanto ese plazo de gracia se puede utilizar para cualquier efecto que pueda alterar la investigación“, fustigó la diputada.

Por lo mismo la situación, a criterio de Musante, requería una respuesta más expedita: no por cuanto se dejara de lado el principio de inocencia sino porque el cargo le permitía solicitar diligencias, tal como fue la revisión de las cámaras del restaurante.

“Para evitar cualquier contaminación o alteración que pueda existir en el marco de investigación es que él debió ser removido de su cargo de manera inmediata. Esa decisión no se tomó y se otorgó un plazo, en mi consideración, excesivo”, remarcó la diputada. “Yo veo que acá hay responsabilidades compartidas, se podría decir, y también una suerte de descoordinación dentro del comité político”

Junto con aquello, remarcó que la situación abrió un flanco abiertamente político al Ejecutivo. Esto tras la comentada rueda de prensa que realizó el Presidente Gabriel Boric poco menos de un día después de la salida de Monsalve. La capacidad de manejo de crisis, los protocolos internos ante estos casos y el acceso a las denuncias por parte de ciertos funcionarios quedaron en entredicho a partir de las revelaciones del Mandatario.

“Se abren muchísimos flancos a propósito del manejo de la crisis, y también pueden ―y lo digo con mucho respeto, cuidado y responsabilidad― abrirse eventualmente otras investigaciones penales, que no tengan nada que ver con la denuncia inicial”, señaló respecto a la revisión de cámaras al restaurante que solicitó Monsalve.

“Varios hemos sido críticos respecto al nivel de descoordinación de los distintos gabinetes en las oportunidades que deciden hablar hablar y ejercer vocería, además de haber permitido que el Presidente de la República se expusiera de la manera que lo hizo”, agregó. “Se empiezan a abrir nuevas investigaciones a partir de sus declaraciones y cómo no jugó un rol, quizás, más que el rol que jugó, el rol que no jugó la ministra vocera de gobierno, porque creo que debió haber ejercido la vocería a tiempo para no exponer a la principal figura dentro de nuestra institucionalidad”, remarcó. “Creo que en eso la jefa del comité o quien está a la cabeza que es la ministra Tohá pueda ordenar y generar una mejor coordinación”, apuntó la parlamentaria.

La situación es particularmente compleja puesto que ―en su opinión profesional puesto que también es abogada― sus declaraciones abrieron la puerta a que sea citado a declarar, “que lo encontraría terrible por la imagen país que daría”.

Continuando con el análisis, las críticas de Musante se alinean a la única persona que puede nombrar a los subsecretarios de las carteras ministeriales: Gabriel Boric.

“Son los Presidentes quienes nombran a los subsecretarios, y por lo tanto son también ellos a quienes les corresponde solicitar las renuncias. Y como el Presidente reconoce que tomó conocimiento de estos hechos el día martes por la tarde, él mismo debió solicitarle la renuncia“, señaló la diputada, destacando que las críticas por la permanencia de Monsalve hacia su superiora directa, la ministra del Interior Carolina Tohá, carecen de justificación puesto que ella carecía de la facultad para desligarlo del Gobierno.