Elecciones 2024 acomodan fuerzas municipales y regionales con ventaja para Chile Vamos

Tras dos días de elecciones, en la primera vez que una elección municipal y regional se hacía con voto obligatorio, el balance inicial indica algún cambio en la correlación de fuerzas a nivel nacional en los conglomerados. Chile Vamos saca cuentas alegres con 122 alcaldes electos, obteniendo 35 municipalidades más que en 2021. Dentro del pacto, los independientes consiguieron una mayoría de 55 municipios, seguidos por Renovación Nacional con 38, la UDI con 22 y, finalmente, Evópoli con 6 comunas. Era esperable un mejor resultado, considerando que en 2021 tuvieron su peor desempeño en municipales desde el retorno a la democracia.

Por su parte, el pacto oficialista Contigo Chile Mejor sufrió la pérdida de 39 comunas, quedando con 111 alcaldes electos, versus los 150 gobiernos locales alcanzados el año 2021. Al interior del pacto, se repite el fenómeno de los independientes con el mejor desempeño, obteniendo 44 municipios, seguido por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista con 22 alcaldes electos, el PPD con 8, PR y Frente Amplio con 5 comunas.

Respecto a los independientes fuera de pacto, fueron 103 los candidatos que lograron llegar al sillón municipal, dos menos que en 2021.

Las sorpresas electorales estuvieron en Las Condes, Puente Alto, Ñuñoa y en la Metropolitana

Sin duda el resultado más sorpresivo fue la derrota en Las Condes de Marcela Cubillos Sigall a manos de Catalina San Martín, concejala exEvopoli, que decidió enfrentar a la ex convencional. El escándalo por el sueldo de 17 millones pagado por la Universidad San Sebastián y que Cubillos defendió aludiendo al octubrismo y la izquierda, al parecer habrían ahuyentado parte de su base electoral hacia San Martín. Esto sumado a llamados desde la propia derecha a no votar por ella debido a la forma en que se enfrentó el tema de su sueldo.

En Santiago se repitió la tónica que ha ocurrido en las últimas elecciones y en la que el actual alcalde no logra la reelección. De esta forma, Mario Desbordes se impuso con más de un 50% a la alcaldesa comunista Irací Hassler, quien se vio golpeada por la explosión de una molotov en el Inba durante la semana pasada, ya que entre las críticas a su gestión está el no haber implementado Aula Segura, entre otras cosas, como el escándalo por la compra de la clínica Sierra Bella.

En Puente Alto, el alcalde Germán Codina no fue capaz de traspasar su capital político a Karla Rubilar, quien cayó a manos del independiente Matías Toledo, rompiendo con 24 años de hegemonía de la derecha en la comuna más poblada de Chile. Por su parte, Sebastián Sichel se impuso en una pelea voto a voto a la alcaldesa del Frente Amplio Emilia Ríos en Ñuñoa.

En Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti también se impuso con comodidad al postulante Iván Poduge, quien había proyectado estar muy por encima de la alcaldesa. En Peñalolén, si bien al parecer se va imponiendo por un margen muy estrecho de 65 votos el Frenteamplista Miguel Concha, su contendora, la RN Claudia Mora anunció que no reconocerá el triunfo de su oponente hasta que no se haga un recuento, dado que hay mesas descuadradas aún.

En Valparaíso, Camila Nieto del Frente Amplio, se impuso al independiente Rafael González. En Concepción, Héctor Muñoz Uribe, del partido Social Crisitano se impouso al democratacristiano Aldo Mardones. En Providencia, Jaime Bellolio se quedó cómodamente con la comuna de Evelyn Matthei que fue capaz de traspasar su capital político al aspirante.

En las gobernaciones hubo 5 electos y 11 que van a segunda vuelta

En las gobernaciones regionales hubo algunas sorpresas, partiendo por el paso a segunda vuelta en la metropolitana de Claudio Orrego y de Francisco Orrego. Analistas esperaban un mejor desempeño del actual gobernador e incluso se había especulado que si su votación era demasiado buena, podría haber sido una carta presidencial del oficialismo. Sin embargo, no logró sobrepasar el 40% de los votos, lo que lo tendrá en segunda vuelta contra el agobado de Renovación Nacional este 24 de noviembre.

En la región de Arica y Parinacota pasaron a segunda vuelta el Demócrata Cristiano Jorge Días y el RN Diego Paco. En la región de Tarapacá resultó electo el independiente PPD José Miguel Carvajal. En la Región de Antofagasta pasan a segunda vuelta la radical Marcela Hernando y el independiente PPD Ricardo Díaz.

En Atacama pasan a segunda vuelta en independiente PS Miguel Vargas y el UDI Nicolás Noman. En Coquimbo pasan a segunda vuelta el comunista Javier Vega y el independiente Evopoli Cristóbal Juliá. En Valparaíso Rodrigo Mundaca, del Frente Amplio y actual gobernador, se enfrentará a Pepa Hoffmann, de la UDI el 24 de noviembre. En la región de O’Higgins, el socialista Pablo Silva se enfrentará al republicano Fernando Ugarte. En el Maule la DC Cristina Bravo se enfrentará al UDI Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. En Ñuble, resultó reelecto Óscar Crisostomo. En el Biobío, se verán las caras en segunda vuelta, Alejandro Navarro, independiente por el Frente Regionalista Verde Social, contra el también independiente pro UDI, Sergio Giacaman. En la Araucanía, el actual gobernador Luciano Rivas, deberá enfrentarse en segunda vuelta al exdemocratacristiano René Saffirio, quien fue en cupo independiente. En Los Ríos, el socialista Luis Cuvertino resultó electo. Mientras que en Los Lagos la segunda vuelta será entre la republicana Claudia Reyes y el RN Alejandro Santana. En Aysén resultó electo el UDI Marcelo Santana y en Magallanes se reeligió el Radical independiente Jorge Flies.

Presidente Gabriel Boric: “Estoy contento con esta elección”

El presidente Gabriel Boric destacó el reciente acto eleccionario en Chile, subrayando la transparencia del proceso y la alta participación ciudadana que llegó al 84% del padrón. Afirmó que el Gobierno colaborará con las nuevas autoridades, sin importar el color político, y valoró la unidad del oficialismo en el resultado electoral, aunque admitió que no hubo triunfos arrolladores. Boric también enfatizó la necesidad de proteger la democracia ante los recientes escándalos y se comprometió a trabajar con probidad y transparencia para fortalecer la confianza pública. Entre sus prioridades mencionó seguridad, justicia, salud, educación y reducir deudas estudiantiles.