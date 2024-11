Hoy formalizan a Manuel Monsalve por delitos de violación y abuso sexual a un mes de la denuncia

Hoy formalizan a Manuel Monsalve por delitos de violación y abuso sexual a un mes de denuncia

A partir de las 9 de la mañana de este viernes comenzará el control de detención y la posterior formalización de Manuel Monsalve, quien fuera detenido ayer en su domicilio en Viña del Mar y trasladado a la Brigada de delitos sexuales de la PDI en Ñuñoa donde pasó la noche en un calabozo según se informó. Su detención se dio a un mes de estampada la denuncia y junto con ella, ayer se revelaron algunos antecedentes que serán ventilados en la audiencia ante el 7mo juzgado de garantía. Se trata de pericias de la policía a más de 170 cámaras en el centro de Santiago que lograrían posicionar a Monsalve y su subalterna en los sitios clave y reconstruir el trayecto entre el restaurant y el hotel Panamericano la noche del 22 de septiembre cuando tuvieron lugar los hechos. Según información del diario La Tercera, en alguno de los videos queda de manifiesto que la mujer tenía un caminar y comportamiento más errático que Monsalve, lo que se confirmaría con el testimonio de personal del hotel que hizo el cambio de tarjeta con la que se ingresa a las habitaciones a solicitud de Monsalve, ya que la anterior presentó un problema. Esa pericia se suma al testimonio del taxista que los trasladó que fue dado a conocer el día anterior a su detención, más la entrevista que dio el padre de la víctima a rostro descubierto en Chilevisión. También se conoció parte de la declaración como testigo de la ministra Carolina Tohá. Le pregunté si había habido sexo esa noche, figura entre las respuestas de la secretaria de estado al fiscal Xavier Armandariz.

Detención de Monsalve: oficialismo se cuadra con Boric y oposición insiste en salida de Tohá

Luego de la detención de Monsalve, el Gobierno, incluido el Presidente Boric y la ministra Tohá, respaldaron el proceso judicial, destacando que “nadie está por sobre la ley”. En tanto, la oposición insistió en la salida de la ministra Carolina Tohá, mientras el oficialismo busca unidad en medio de las críticas al manejo de La Moneda del tema.

Defensa de Monsalve acusa “actuación artera” del Ministerio Público tras su detención

La abogada de Manuel Monsalve, María Inés Horvitz, manifestó su molestia por la detención sorpresiva del exsubsecretario del Interior, luego de que la Fiscalía Centro Norte solicitara la medida al 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Horvitz señaló que la defensa no se opone a la formalización, pero esperaba acceso a los antecedentes para preparar su estrategia, pese a que en la audiencia de cautela de garantía se había establecido un plazo de 40 días de secreto de la investigación.

Democracia Viva: chats de diputada Catalina Pérez revelan que habría sabido de los convenios

Nuevos antecedentes surgieron en el caso Convenios, en la arista madre Democracia Viva, luego que se dieran a conocer intercambios de mensajes entre la diputada Catalina Pérez y su expareja Daniel Andrade durante la época en que se habrían cometido los delitos y que darían cuenta de que la parlamentaria sí estaba al tanto de las transferencias que recibió la fundación Democracia Viva por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Según un informe de la PDI entre los diálogos transcritos por los peritajes al teléfono celular de Pérez existen algunos que darían cuenta que la diputada habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo entre su pareja, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, Seremi de Vivienda y exjefe de gabinete de la diputa, para concretar los convenios que beneficiaron con sumas millonarias a la fundación Democracia Viva. La parlamentaria volvió a negar su conocimiento de los traspasos de fondos y las operaciones entre Andrade y Contreras. Posteriormente su abogado señaló que la diputada no conocía cosas específicas de los convenios.

Defensa de exministra Vivanco comienza gestiones para llevar su causa a la CIDH

La defensa de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, inició acciones para llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras agotar las instancias jurídicas en Chile. Su defensor, Juan Carlos Manríquez, viajó a Washington para abordar la situación, destacando que buscan protección internacional debido a la remoción de Vivanco por “mal comportamiento en el ejercicio de su cargo”, decisión respaldada por la Corte Suprema y el Senado.

DGAC informa que aeropuertos operarán normalmente este viernes pero se mantiene movilización

Las asociaciones gremiales de la DGAC, que opera en todos los aeropuertos del país, se mantienen en alerta ya que anoche no alcanzaron un acuerdo con el gobierno luego de 3 días de negociaciones y amenazan con una movilización a partir del mediodía de este viernes. El miércoles ya hicieron una movilización que afectó a miles de pasajeros a lo largo del país. De acuerdo a los dirigentes las propuestas del gobierno no satisfacen las expectativas de los trabajadores, que esperan el pago de un bono comprometido hace 3 años y un ajuste entre el 16% y 18%. Erick Soto, presidente de la asociación de seguridad aeroportuaria, señaló que fueron conscientes de la realidad país y proyectaron a tres años plazo el pago del bono, pero que eso no habría sido considerado. Por su parte, anoche la DGAC señaló en su cuenta de X que todos los aeropuertos del país funcionarán de manera normal, pese a la movilización anunciada por los funcionarios. Está por verse si el funcionamientos será normal, luego de lo ocurrido el miércoles con cientos de vuelos retrasados y algunos cancelados, por las largas filas y demoras.